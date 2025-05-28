Не змогла подолати страшну хворобу: померла 19-річна TikTok-зірка

19-річна тіктокерка з США Анна Грейс Фелан померла після тривалої боротьби з онкологією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook дівчини.

"З великою печаллю повідомляємо, що наша прекрасна донька Анна Грейс “повернулася додому”, щоб бути зі своїм Господом і Спасителем Ісусом Христом", - написали батьки блогерки.

Про рак стало відомо лише у вересні - за тиждень до того, як дівчина мала вступити до коледжу.

Анна Грейс (фото: instagram.com/phelann.annaa)

У Анни діагностували гліобластому - агресивну форму раку мозку. Від самого початку прогнози були невтішними.

У відео вона ділилася досвідом хіміотерапії, опромінення, безкінечних обстежень і візитів до лікарів.

Вона показувала не лише складні моменти, а й ті рідкісні дні, коли почувалася краще - раділа кожній дрібниці, кожному ковтку полегшення.

Анна Грейс (фото: instagram.com/phelann.annaa)

Анна не приховувала страху, коли хвороба знову давала про себе знати, але водночас її віра та відвертість торкалися сердець.

Тисячі людей з усього світу підтримували її: надсилали листи, теплі слова, сувеніри. Вона розпаковувала подарунки просто на камеру, дякувала за молитви й намагалася посміхатися - навіть тоді, коли їй було зовсім несила.

"Справи йдуть не дуже добре. Моя пухлина виросла, і вона знаходиться в області, де я не можу дихати. Її не можна прооперувати. Якщо ви продовжите молитися за мене, я думаю, що я справлюся", - говорила вона в одному з останніх відео.

У своїх роликах дівчина зізнавалася, що все почалося з дивних симптомів - оніміння обличчя і ноги, втрати рівноваги, труднощів з мовленням і зору на одне око.

З часом вони ставали все серйознішими. МРТ виявило ураження мозку.