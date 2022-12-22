Зміцнюють серце: дієтолог "розірвала шаблони" про білі сіточки в мандаринах

Чому можна їсти мандарини з білою сіточкою

Дієтолог повідомила, що мандарини краще їсти прямо з білою сіточкою, що закутує часточки. Річ у тому, що там міститься велика кількість глікозидів, які зміцнюють серце. ⁣⁣⠀

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У плодах мандаринів високий вміст аскорбінової кислоти (38% добової норми 100 г), але це менше, ніж в апельсинах (там його відповідно 59%). ⁣⁣⠀

Обидва фрукти не дуже багаті на інші вітаміни. За мінеральним складом їх плоди також схожі, містять калій, кальцій, кремній, магній.

З якими продуктами поєднуються цитрусові?

Як фрукти, що містять кислоти, цитруси добре поєднуються з м'ясом та рибою.

Солодкі цитруси: апельсини, мандарини, помело і навіть грейпфрути прекрасні самі по собі. Їх їдять свіжими, додають у фруктові та овочеві салати.

Кому потрібно обмежити вживання цитрусових?



Дітям цитрусові слід давати обережно, вони протипоказані при діатезах.

Також не слід вживати їх людям з підвищеною кислотністю, виразкою шлунка та розладами кишечника. ⁣⁣⠀

Хворі на цукровий діабет повинні пам'ятати про високий вміст цукру в мандаринах та апельсинах.

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