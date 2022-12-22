Зміцнюють серце: дієтолог "розірвала шаблони" про білі сіточки в мандаринах

Новий рік практично ніколи не обходиться без цитрусових, зокрема без мандаринів. У цих фруктах багато вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів. Також ці плоди можна їсти з білими сіточками, попри міфи, що цього робити не можна.
Про те, чим корисні мандарини і чому їх необхідно включати до раціону, розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй Facebook-сторінці.
Дієтолог повідомила, що мандарини краще їсти прямо з білою сіточкою, що закутує часточки. Річ у тому, що там міститься велика кількість глікозидів, які зміцнюють серце. ⠀
⠀
У плодах мандаринів високий вміст аскорбінової кислоти (38% добової норми 100 г), але це менше, ніж в апельсинах (там його відповідно 59%). ⠀
Обидва фрукти не дуже багаті на інші вітаміни. За мінеральним складом їх плоди також схожі, містять калій, кальцій, кремній, магній.
Як фрукти, що містять кислоти, цитруси добре поєднуються з м'ясом та рибою.
Солодкі цитруси: апельсини, мандарини, помело і навіть грейпфрути прекрасні самі по собі. Їх їдять свіжими, додають у фруктові та овочеві салати.
Кому потрібно обмежити вживання цитрусових?
Дітям цитрусові слід давати обережно, вони протипоказані при діатезах.
Також не слід вживати їх людям з підвищеною кислотністю, виразкою шлунка та розладами кишечника. ⠀
Хворі на цукровий діабет повинні пам'ятати про високий вміст цукру в мандаринах та апельсинах.
⠀
Вам буде цікаво дізнатися, чи можна давати гранат із кісточками дітям.
Також ми раніше писали, що станеться, якщо їсти огірки зі шкіркою.