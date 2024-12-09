Зміцнює імунітет та захищає від хвороб: дієтолог назвала ягоду, яку потрібно їсти взимку

Обліпиху називають цілющою ягодою, яка зміцнює здоров'я, підвищує імунітет та зберігає молодість шкіри. Важливо не перевищувати добову норму ягід, щоб не нашкодити організму.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, кому варто уникати обліпихи в раціоні.

Чим корисна обліпиха

Вітаміни

За словами дієтолога Наталії Самойленко, ягода надзвичайно корисна, адже містить вітамін С, який зміцнює імунітет і покращує стан шкіри.

"Вітамін с також приймає участь у синтезі колагену. Тому якщо ви не хочете хворіти всякими ГРВІ та бути при цьому красивими, тому варто вживати таку ягоду", - йдеться у повідомленні.

Ягоду можна заморозити і робити взимку чай. Обліпиха лідирує за змістом ефективних антиоксидантів. Також містить вітаміни А, Н, В1, В2, D, Е, В3, В6, В9, PP та К.

Бета-каротин

Плоди рослини мають насичений червоно-жовтогарячий колір, який обумовлений вмістом природного пігменту - бета-каротину. Цей провітамін сприятливо впливає на роботу потових та сальних залоз.

Понад 20 мікроелементів

Кальцій, магній, залізо, натрій та інші мінерали також відповідають за користь обліпихи для організму.

Органічні кислоти

Щавлева, винна та яблучна кислоти у складі унікальних плодів забезпечують оптимальні умови для процесу травлення.

Пектин

Цей складний вуглевод, який є неперетравним харчовим волокном, очищає стінки ШКТ від токсинів і шлаків.

Норма в день для здорової людини - не більше 50 ягід. Дітям можна давати розбавлений обліпиховий сік. Якщо є схильність до алергії, то вживати заборонено.

Чим небезпечний прийом обліпихи

Основним недоліком ягоди є її проносний ефект. Так що, якщо ви не впевнені в стані свого шлунково-кишкового тракту або недавно постраждали від харчового отруєння, утримайтеся від вживання обліпихи.

Обліпиха може діяти як розріджувач крові, викликаючи кровотечі. Це також може спричинити низький рівень цукру в крові у людей з діабетом, які приймають ліки для зниження рівня цукру в крові.

Поєднання обліпихи з ліками або добавками, що розріджують кров, може підвищити ризик кровотечі.