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Зменшує ризик інсульту та раку: названо суперфрукт, який корисний для організму

П'ятниця 02 лютого 2024 09:48
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Зменшує ризик інсульту та раку: названо суперфрукт, який корисний для організму Чим корисні яблука для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Віра Курин

Яблука є одними з найдоступніших фруктів, їх можна придбати в більшості продуктових магазинів цілий рік. Одне велике яблуко містить п’ять грамів клітковини та безліч інших корисних поживних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.

За словами експерта, серед вітамінів у яблуках найбільше вітаміну С - 14% від добової потреби людини, вітаміну К - 5% добової норми. У меншій кількості містяться вітаміни А, Е, В1, В2, В6.

Корисні для серця

Нутриціолог зазначила, що розчинні волокна яблук знижують рівень холестерину у крові, а один із поліфенолів - флавоноїд епікатехін сприяє нормалізації артеріального тиску.

Якщо споживати 25 г яблук (приблизно пів чашки порізаних шматочків), то можна зменшити ризик інсульту на 20%.

Зменшують ризик діабету 2 типу

Віра Кирин додала, що спостереження показують, що 1 яблуко в день зменшує ризик діабету 2 типу на 28%.

Чудове джерело пребіотиків

Також фрукт є хорошим джерелом пребіотиків. В яблуках міститься клітковина, що називається - пектин. Він є своєрідним паливом для корисних бактерій в кишківнику.

Профілактичний засіб проти раку

Згідно з даними вчених, яблука мають антиоксидантний та протизапальний ефект, що робить їх потенційно ефективними у зниженні ризику виникнення злоякісних пухлин.

Приносять користь кісткам

Яблука позитивно впливають на кістки, сприяють хорошій щільності та міцності кісткової тканини.

Захищають від ушкоджень

Експерт додала, що фрукти захищають від ушкоджень слизової оболонки шлунку, викликаних протизапальними засобами.

Раніше ми повідомляли, яблука чи груші корисніші для організму.

Також ми писали, як правильно заморозити яблука, щоб потім не довелося їх викидати.

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