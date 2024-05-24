Зменшать апетит та допоможуть схуднути: дієтолог відповіла, які продукти не шкодять фігурі

Які продукти допоможуть прибрати живіт

Так, дієтолог Емма Беккет розповідала, що тим, хто хоче схуднути, не варто відмовлятися від "хороших жирів". Йдеться про продукти, які допомагають організму виробляти необхідні для спалення зайвої ваги речовини.

До списку потрапили:

авокадо

яйця

горіхи.

Що їсти для схуднення (ілюстрація: freepik.com)

У чому користь авокадо, яєць та горіхів

Авокадо багате корисними речовинами. І вони не тільки допоможуть схуднути. Авокадо дає ситість, покращує роботу серця, контролює діабет, позитивно впливає на шлунок та очі. Окрім цього, люди, які додають до свого раціону гуакамоле або ж інші страви з цим продуктом, мають більший захист від онкології.

А яйця здатні знизити рівень резистентності до інсуліну. Також вони корисні для людей з анемією та тим, у кого високий рівень холестерину у крові.

Горіхи ж збагачують організм антиоксидантами та покращують роботу мозку. Окрім того, що вони здатні швидко наситити людину, вони ще й покращують настрій, та містить багато омега-3 жирних кислот, які дуже корисні.