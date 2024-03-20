Злата Огнєвіч шокувала величезною сумою кредиту, який довго не могла виплатити

Деталі

Зі слів співачки, перед початком пандемії вона позичила 17 тисяч доларів (близько 666 тис. грн) для підготовки до концертного туру "Чекай".

Однак через карантин і пов'язані з ним обмеження, частину заходів довелося скасувати.

Згідно з умовами контракту, виконавиці довелося частково оплатити заброньовані майданчики для виступів, що призвело до значних фінансових втрат.

"Коли почалася пандемія, то сталася ситуація, коли я була винна 17 тисяч доларів. Для мене це величезна сума, для когось можливо ні, скажуть, артисти мільярдери і що таке для неї 17 тисяч. Ні, для мене ця сума була тумач. Я виплачувала її 2 роки, і працювала, і займала. Я її не витратила", - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"У мене був тур "Чекай" і інша половина тура "Чекай" мала відбутися якраз коли почався коронавірус, пандемія. І там якраз частина майданчиків були оплачені, частково треба було оплатити за контрактами. І так сталося, що через цей тур, я влетіла в 17 тисяч доларів. І для мене це просто…", - додала вона.

Також Огнєвіч зізналася, що "не могла жити з такою думкою, що комусь щось винна".

"Я щось продала з коштовностей, з прикрас, щось напрацювала віддала", - сказала знаменість.

Через карантинні заходи, які частково сповільнили її творчу діяльність, співачка опинилася у фінансовій кризі на певний період.

Злата також зізналася, що з початком повномасштабної війни в Україні знову зіштовхнулася з фінансовими труднощами, яки змусили її переключити свою увагу на роботу у соцмережах.

"На момент повномасштабного вторгнення творчість дуже мало монетизувалася, бо ми звикли інакше, різні там опен-ейри, концерти, корпоративи і ми почали заробляти блогерством. І на якийсь момент блогерство стало приносити більше заробітку аніж артистична діяльність. Потім все якось вирівнялось і артистична діяльність почала приносити більше", - поділилася зірка.