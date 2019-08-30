Злата Огневич в сексуальном топе похвасталась красотой и стройностью

Злата Огневич решила отказаться от кофе и шоколада и поделилась опытом отказа от этих популярных и вкусных продуктов.

В частности, в своем Instagram-аккаунте украинская певица рассказала, что ее кожа стала более нежной, а настроение улучшилось после начала эксперимента - уже 25 дней артистка не пьет кофе и не ест обычный шоколад!

Злата дополнила свой ЗОЖ-пост красивым фото, сделанным в Киеве. На нем звезда в синие джинсах и белом бра-топе Calvin Klein. На ней минимум макияжа, благодаря чему можно заценить природную красоту поп-звезды.

Злата Огневич отказалась от кофе и шоколада (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Уже пошел 25-й день, как я не употребляю кофе и обычный шоколад. Расскажу о впечатлениях. Чувствую гораздо больше энергии. Утром заметно меньше отеков под глазами. О, чудо! Даже "апельсиновая корочка", в народе целлюлит, стала намного меньше! Это главный плюс. Моя кожа! Я ее не узнаю: цвет, ощущения на ощупь - все это изменилось к лучшему, хотя, моя кожа далеко не идеальна... Вчера было желание дать греха, такой уж вкусный кофе готовили, но я удержалась! Вспомнила все "плюшки", о которых здесь вам рассказала. Это действительно мотивирует, когда результат виден", - рассказала певица.

Злата Огневич отказалась от кофе и шоколада (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Также Злата Огневич сейчас делает детокс очень простым средством. И кожа, говорит звезда, "просто космос".

"Я пью Элиминаль гель трижды в день за час до или после еды, в течение трех месяцев, как посоветовала мой косметолог! Девушки! Попробуйте! Это очень простое и, главное, доступное средство, а его результат реально впечатляет! Всем Лю", - посоветовала девушкам Злата.

Злата Огневич впечатляет красотой (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее мы писали о том, что Злата Огневич ошеломила потрясающей балетной растяжкой.