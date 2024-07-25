Зізналася в коханні. Актор з фільмів для дорослих зізнався, чим його здивувала Трінчер

За словами блогера, він познайомився зі співачкою випадково. Коли Леон купував машину, продавцем виявився кліпмейкер. І саме він запропонував актору знятися у відео на пісню Трінчер.

На той момент актор ще перебував у стосунках з другою дружиною - блогеркою Христиною. Він питав у неї, чи варто йому погоджуватися на кліп з Трінчер. Жінка була не проти. Але потім виник скандал.

Коли Христина знайшла у машині Леона його фото з Трінчер, вона розізлилася та запостила цей кадр у Stories. А сама співачка не захотіла хайпувати на чутках, хоча до цього планувала "прогрів" до кліпу.

"Вона навіть не опублікувала, бо вона дуже боялася", - пояснив блогер.

Леон розповів Шаманській про стосунки з Трінчер (скріншот)

Втім, після зйомок вони усе ж спілкувалися. Ба більше, Леон запевняє, що Анна його сильно вразила. Це сталося під час розмови про рольові ігри. Трінчер раптово показала, що вона не тільки співачка, а ще й акторка.

"Вона дуже гарна акторка, насправді... Вона почала мені це доводити, каже: "Хочеш, зараз щось зіграю?". Ну, давай. І вона якось спеціально не підійшла і почала грати якусь там роль, а почала зі мною говорити, заводити діалог", - пригадав Леон.

"Відводить очі, говорить-говорить, я щось в неї питаю. А вона підіймає очі і така: "Я тебе кохаю". Вона це так впевнено сказала, що я повірив в це! Її стан так змінився, ніби то вона реально стояла перед людиною, яку кохає", - додав він.