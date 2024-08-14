Зірці "Ліги Сміху" Розовому зробили операцію: коміку вставили титанову пластину в череп (фото)

Віктору Розовому зробили операцію

Так, можна побачити, що через п'ять місяців після уламкового поранення в голову 36-річний захисник переніс чергове медичне втручання. Він поділився кадрами з лікарняної палати, на яких можна побачити його забинтовану голову.

"Шрамів не додалось, а заліза в голові побільшало. То моя травма в 3D форматі", - зауважив Віктор у своїх публікаціях.

Коміку зробили операцію (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Окрім того, обраниця Розового Ольга поділилася на своїй сторінці відео, де показала коханого на лікарняному ліжку.

Віктор продовжує реабілітацію (Фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Що відомо про травму Віктора Розового

Відомий комік служив у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У березні цього року під час виконання одного з бойових завдань він отримав серйозне поранення голови.

Не так давно Розовий публікував наслідки своєї травми та ділився кадром, де можна було побачити його деформований череп - там з'явилася вм'ятина після того, як лікарі прибрали уламки.

До слова, Віктор Розовий - комік, учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна", учасник проєкту "Ігри приколів" на телеканалі "1+1".

До війська доєднався на початку повномасштабної війни. У кінці лютого 2022 року він вступив добровольцем у полк ССО "Азов" (пізніше - 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ).

Розовий під час служби (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

В березні цього року одружився.

Розовий зі своєю обраницею Ольгою (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Реабілітацію та лікування розпочав наприкінці березня - після отримання важкої травми.