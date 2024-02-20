Зірку "Піратів Карибського моря" звинуватили у домашньому насильстві: актора заарештували

Що відомо

Поліція повідомила, що 67-річний актор наніс травму жінці, яка може бути його нинішньою або колишньою дружиною, співмешканкою або матір'ю його дитини.

Не уточнюється, хто саме подав скаргу на Макнеллі.

Кевін Макнеллі (фото: кадр з фільму "Парати Карибського моря")

Зірку вже випустили під заставу в розмірі 40 тисяч фунтів (1,880,000 грн). Кевін повинен буде постати перед судом у березні.

Зазначимо, що у знаменитості є двоє дітей від його колишньої подруги Стіві Гарріс. З 1994 року актор проживав у цивільному шлюбі з акторкою Філліс Логан (відомою за серіалом "Абатство Даунтон"), а в 2011 році вони зареєстрували свій шлюб.

У 1996-му у пари народився син Девід.