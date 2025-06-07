Зірку гурту DZIDZIO отруїли. Дружина Лесика розкрила перші подробиці, про які ніхто не знав (ексклюзив)

Дружина музиканта Олега Турка (Лесик Сам) розповіла, що сталося з її обранцем. Декілька годин тому стало відомо, що співзасновник та колишній учасник гурту DZIDZIO пережив отруєння.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Ірина Турко розкрила перші деталі й пояснила, що сталося.
Так, дружина музиканта зазначила, що невідомі хотіли скористатися ситуацією. У травні минулого року Лесик переніс серйозну операцію на серці. Її, наголосила Ірина, провели дуже гарно.
"Операція у травні 2024 року була проведена надпрофесійно, на скільки міг витримати організм людини. Кардіохірург (із золотими руками, котрий рятує кожного дня чиєсь життя) вклав надзвичайну професійну майстерність в операцію (разом із командою)", - сказала обраниця музиканта.
Після операції Лесик відновлювався. Але дехто, пояснила Ірина, вирішив отруїти артиста.
"Організм відновлювався дуже добре. Хтось скористався післяопераційним станом Лесика, щоб люди подумали на ускладнення (що всі й подумали) після операції", - зазначила вона.
За словами дружини артиста, ця справа дійшла до поліції. Але чи буде покарано винних - невідомо. Називати тих, хто може бути причетним до отруєння, дружина Лесик не стала.
"Була заява в поліцію. Були суди на бездіяльність поліції (аж до заборони на касаційний суд). Запитують, кому й для чого це - мої підозри(за руку не вхопила)", - резюмувала вона.
58-річний музикант родом із Новояворівська Львівської області. Він не лише співзасновник DZIDZIO. Також Лесик був одним з засновників гурту "Форте", в якому співав Кузьма Скрябін. Сам Турко був солістом колективу та виступав під псевдонімом Лесик Окрут.
З гурту DZIDZIO артист пішов у 2016 році. Ця подія була скандальною. Михайло Хома казав, що Лесик не готів, аби гурт "переїхав" в столицю, а тому пропонував учасникам колективу викупити його частку прав за понад 5 мільйонів гривень.
Згодом Турко створив гурт DZIDZ'OFF. А за два роки після цього Хома виграв суд проти Лесика, артисти з'ясовували стосунки в правовому полі через використання пісень та впізнаваних образів.
У грудні 2024 року Лесик пережив клінічну смерть. Під час концерту у нього зупинилося серце, тоді це пов'язували з операцією, яку він переніс раніше. Нині ж стало відомо, що у співака почався стеноз аортального клапана. Тому йому потрібна термінова операція, вартістю понад 30 тисяч доларів. Допомогти артисту можна за посиланням.
Вас може зацікавити