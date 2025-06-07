Зірку гурту DZIDZIO отруїли. Дружина Лесика розкрила перші подробиці, про які ніхто не знав (ексклюзив)

Дружина музиканта Олега Турка (Лесик Сам) розповіла, що сталося з її обранцем. Декілька годин тому стало відомо, що співзасновник та колишній учасник гурту DZIDZIO пережив отруєння .

Хто отруїв Лесика

Так, дружина музиканта зазначила, що невідомі хотіли скористатися ситуацією. У травні минулого року Лесик переніс серйозну операцію на серці. Її, наголосила Ірина, провели дуже гарно.

"Операція у травні 2024 року була проведена надпрофесійно, на скільки міг витримати організм людини. Кардіохірург (із золотими руками, котрий рятує кожного дня чиєсь життя) вклав надзвичайну професійну майстерність в операцію (разом із командою)", - сказала обраниця музиканта.

Що сталося з Лесиком (фото: facebook.com/lesyksam)

Після операції Лесик відновлювався. Але дехто, пояснила Ірина, вирішив отруїти артиста.

"Організм відновлювався дуже добре. Хтось скористався післяопераційним станом Лесика, щоб люди подумали на ускладнення (що всі й подумали) після операції", - зазначила вона.

За словами дружини артиста, ця справа дійшла до поліції. Але чи буде покарано винних - невідомо. Називати тих, хто може бути причетним до отруєння, дружина Лесик не стала.

"Була заява в поліцію. Були суди на бездіяльність поліції (аж до заборони на касаційний суд). Запитують, кому й для чого це - мої підозри(за руку не вхопила)", - резюмувала вона.