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Зірку фільмів Тарантіно заарештували за домашнє насильство: що відомо

Майкл Медсен (фото: instagram.com/michaelmadsenofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Актор Майкл Медсен, відомий за фільмами Квентіна Тарантіно, опинився в поліцейській дільниці. 66-річний актор підняв руку на свою дружину ДеАнну Морган.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на PEOPLE.

Деталі

Інцидент відбувся у будинку голлівудського актора у Лос-Анджелесі, близько опівночі у суботу.  

Під час сварки Майкл штовхнув свою 64-річну дружину Діанну і виставив її на вулицю. На місце інциденту було викликано поліцію. Коли офіцери прибули, дружина актора перебувала "в безпеці з охороною".

Співробітники LAPD заарештували Майкла після допиту його і постраждалої. Чоловіка доставили у відділення, він провів частину вихідних за ґратами, але після втручання адвоката, його звільнили під заставу в розмірі 20 тисяч доларів.

Майкл Медсен з дружиною (фото: instagram.com/michaelmadsenofficial)

Медсен звинувачується в домашньому насильстві, рослідування триває.

"Це були розбіжності між Майклом і його дружиною, які, ми сподіваємося, вирішаться позитивно для них обох", - зазначив інсайдер з оточення актора.

Зазначимо, що артист вже не вперше опиняється в центрі уваги правоохоронних органів. У 2022 році його затримали за вторгнення на приватну територію.

До цього, у 2019 році, він був притягнутий до відповідальності за водіння в стані алкогольного сп'яніння, коли втратив контроль над своїм автомобілем Land Rover і врізався в стовп.

Майкл Медсен (фото: instagram.com/michaelmadsenofficial)

Коротка біографія Медсена

Майкл Медсен - американський актор, який удостоєний і номінований на безліч нагород, який знявся більш ніж у 170 фільмах.

До числа найвідоміших його робіт належать: "Скажені пси", “Убити Білла”, “Мерзенна вісімка” Квентіна Тарантіно, “Донні Браско” Майкла Ньюлла і “Місто гріхів” Роберта Родрігеса.

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