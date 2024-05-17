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Зірковий тренер Аніта Луценко пояснила, чи можна їсти вуглеводи під час схуднення

Чи можна їсти вуглеводи при схудненні (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Багато популярних дієт виключають споживання вуглеводів, звідси й поширилась думка про те, що саме вони є головною причиною появи зайвих кілограмів.

Про те, чи можна насправді їсти вуглеводи при схудненні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.

Що треба знати про вуглеводи

"Вуглеводи, на мою думку, набули трошки демонічного образу саме через солодощі. Але, якщо чесно, то в солодощах не менше жиру, ніж вуглеводів", - каже Луценко.

Вона зазначає, що Всесвітня організація здоров’я радить, щоб доля вуглеводів в раціоні складала 50%. Це забезпечить людину: енергією, силами, стабільним емоційним станом, адже у складних вуглеводах багато клітковини, вітамінів і мінералів.

"Є складні вуглеводи або як їх ще називають повільні, бо вони повільно вивільняють енергію. І є прості вуглеводи, їх ще називають швидкі, бо вони швидко дають енергію", - пояснює тренер.

Складні та прості вуглеводи (фото: Instagram/ Аніта Луценко) 

Чи призводять вуглеводи до збільшення ваги

Часто проблема виникає через те, що люди не їдять складні вуглеводи - каші, хліб, картоплю, овочі, макарони. Але при цьому вони їдять багато швидких вуглеводів - соки, напої, солодощі, рафіновані продукти, булочки, тортики, мед.

"Коли ви не їсте повільні вуглеводи, вам хочеться їсти швидкі і бажано увесь час. Коли ж ви починаєте їсти складні - місця для солодощів залишається не так вже й багато, його просто не хочеться аж так багато. У мене завжди була мета на моїх курсах - змінити звичку у людей їсти прості вуглеводи й замінити їх складними, а прості "на задоволення" залишити", - говорить Луценко.

Чи можна їсти вуглеводи під час схуднення

"Чи потрібно відмовитися від вуглеводів, щоб схуднути? На мою думку - ні! Схуднення - це процес входу в нормальні здорові харчові звички. Їсти вуглеводи - це нормально. Чи потрібно йти в якусь дієту, а із неї вже іти в нормальне харчування? Як на мене, це якийсь складний шлях. Можна все їсти й худнути", - говорить тренер.

Вона додає, що коли людина не їсть вуглеводів, то організм починає утворювати їх із білків, які замість того, щоб давати тілу пружність - ідуть на утворення глюкози.

 

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