Зірковий тренер Аніта Луценко пояснила, чи можна їсти вуглеводи під час схуднення

Що треба знати про вуглеводи

"Вуглеводи, на мою думку, набули трошки демонічного образу саме через солодощі. Але, якщо чесно, то в солодощах не менше жиру, ніж вуглеводів", - каже Луценко.

Вона зазначає, що Всесвітня організація здоров’я радить, щоб доля вуглеводів в раціоні складала 50%. Це забезпечить людину: енергією, силами, стабільним емоційним станом, адже у складних вуглеводах багато клітковини, вітамінів і мінералів.

"Є складні вуглеводи або як їх ще називають повільні, бо вони повільно вивільняють енергію. І є прості вуглеводи, їх ще називають швидкі, бо вони швидко дають енергію", - пояснює тренер.

Складні та прості вуглеводи (фото: Instagram/ Аніта Луценко)

Чи призводять вуглеводи до збільшення ваги

Часто проблема виникає через те, що люди не їдять складні вуглеводи - каші, хліб, картоплю, овочі, макарони. Але при цьому вони їдять багато швидких вуглеводів - соки, напої, солодощі, рафіновані продукти, булочки, тортики, мед.

"Коли ви не їсте повільні вуглеводи, вам хочеться їсти швидкі і бажано увесь час. Коли ж ви починаєте їсти складні - місця для солодощів залишається не так вже й багато, його просто не хочеться аж так багато. У мене завжди була мета на моїх курсах - змінити звичку у людей їсти прості вуглеводи й замінити їх складними, а прості "на задоволення" залишити", - говорить Луценко.

Чи можна їсти вуглеводи під час схуднення

"Чи потрібно відмовитися від вуглеводів, щоб схуднути? На мою думку - ні! Схуднення - це процес входу в нормальні здорові харчові звички. Їсти вуглеводи - це нормально. Чи потрібно йти в якусь дієту, а із неї вже іти в нормальне харчування? Як на мене, це якийсь складний шлях. Можна все їсти й худнути", - говорить тренер.

Вона додає, що коли людина не їсть вуглеводів, то організм починає утворювати їх із білків, які замість того, щоб давати тілу пружність - ідуть на утворення глюкози.