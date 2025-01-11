Зірковий фотограф Ктиторчук отримав вирок за зґвалтування. З'явилася реакція Єфросиніної

Марія Єфросиніна відреагувала на вирок, який отримав зірковий фотограф Олександр Ктиторчук . Його визнали винним у справі про зґвалтування та розбещення.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) Єфросиніна поділилася власною реакцією на арешт Ктиторчука в Stories на своїй сторінці в Instagram .

Так, ведуча розповіла про справу фотографа, який отримав 12 років та 10 місяців тюрми. Офісу генерального прокурора повідомляв, що Ктиторчук протягом 2017-2020 років ґвалтував малолітніх та неповнолітніх. І сам він провину визнав.

Stories Єфросиніної (скріншот)

Також ведуча пояснила, чому вирішила розповісти про справу Ктиторчука. За словами Єфросиніної, вона отримувала чимало повідомлень про домагання викладачів, фотографів, ректорів та інших чоловіків.

"Кілька актрис особисто писали про те, як жахливо та принизливо поводилися з ними режисери, пропонуючи секс за роль. В усіх випадках я казала і кажу зараз - я вірю лише в дієвість соціального резонансу", - написала Марія.

"Це не означає, що я списую повністю з рахунків поліцію, суди та прокуратуру. Я мала справу з достатньо відданими своїй справі людьми в цих сферах, але то були реально "щасливі" випадки для жертв. Тотально наша судова система корумпована, слабка та імпотентська, без "ручного врегулювання" - тобто без прицільної уваги органів! А забезпечити цю увагу може лише буря резонансу в мережах. На жаль, але принаймні щось", - пояснила вона.

Єфросиніна емоційно відреагувала на справу Ктиторчука (скріншот)

Також Єфросиніна зазначила, що більшість жінок, які зверталися до неї з інформацією про домагання, не погодилася надати ситуації публічності. Жертви боялися давати розголос, а тому чоловіки, які порушують закони, досі на волі.

"Справа Ктиторчука доводить, що можна добиватися справедливого покарання, навіть, коли кривдник мав такі звʼязки, фотографуючи все життя зірок, що роками жертви рота не відкривали. Можна добитися справедливості за насильство в нашій країні, я хочу підсвітити цією новиною саме це! Можна, але це дуже важко!" - написала Єфросиніна.

Також вона нагадала, що майже два роки висвітлює резонансу "Закарпатську справу" про групове зґвалтування 14-річної дівчинки. І ця історія, зазначила Єфросиніна, "претендує на справжній сценарій фільму про вивертливість юристів захисту кривдника в нашій абсолютній дірявій судовій системі".

"І в них поки виходить, але вони забувають, що ми битимемося до кінця! Не бійтеся, пишіть, розказуйте, закликайте! Хтось та й побачить, підтримає, рознесе, приверне увагу! Наш народ живе в глобальному насильницькому терорі три роки! Не давайте кривдити себе тим, кого реально схопити та кинути за ґрати!" - закликала Марія.