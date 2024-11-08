Зірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 року

Джамала

Популярна українська співачка Джамала часто носить речі в стилі оверсайз. Для повсякденного луку вона вибрала широкі джинси класичного синього відтінку з написом на штанині. Їх вона доповнила сірим шкіряним піджаком та бейсболкою, а зверху накинула довге сіре пальто у тонку білу смужку. Завершували образ знаменитості стильні хайтопи.

Джамала вибрала багатошаровий образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Оля Цибульська

Співачка Оля Цибульська, яка нещодавно відпочивала із сином у Португалії, вже встигла повернутися до України. Вона продемонструвала повсякденний образ із бежево-молочним пальто з вельвету. Під нього артистка одягла чорні штани та сорочку, а завершували образ бежеві черевики на шнурівці.

Лук із пальто з вельвету (фото: instagram.com/cybulskaya)

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна часто балує своїх фоловерів стильними образами. Так, днями у Stories вона продемонструвала лук з короткою рудою дублянкою та коміром контрастного кольору.

Вона також одягла білий гольф-водолазку та шкіряну спідницю міді у найбільш трендовому відтінку осені 2024 року - бургунді. Її образ завершували високі білі чоботи з вузькими носками.

Маша Єфросиніна вже вигуляла коротку дублянку (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Лілія Ребрик

Ведуча та актриса Лілія Ребрик для повсякденного луку вибрала різнокольорове пальто у клітинку. Свій образ вона доповнила трикотажним костюмом та трендовими уггами на високій платформі.

Лілія Ребрик на прогулянці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Катя Осадча

Телеведуча та мама трьох синів Катя Осадча насамперед обирає зручні образи. Так, для прогулянки в Карпатах знаменитість одягла широкі сині джинси, чорний светр та стьобану куртку такого ж кольору, яка також у трендах осінньої моди. Свій образ вона доповнила зручними білими кросівками.

Катя Осадча любить комфорт (фото: instagram.com/kosadcha)

Христина Решетник

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника Христина може похвалитися ідеальною фігурою та відмінним смаком. Вона продемонструвала у мережі стильний образ із коричневим пуховиком. Зазначимо, що цей колір зараз на піку популярності.

Дружина Решетника одягла шкіряні штани кольору мокко, білий светр і зверху пуховик. Завершували образ сумка крос-боді від відомого бренду та зручні хайтопи.

Христина Решетник на прогулянці (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)