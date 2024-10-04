Зірки "Спіймати Кайдаша" спровокували суперечки через "непристойне" фото з відомою акторкою

Цимбалюк та Бакланов показали нове фото

На "свіжій" світлині актори позують на дивані, а між ними сидить Кузнецова. Ймовірно, фото було зроблено після зйомок, адже всі артисти мають трохи стомлений вигляд.

І увагу фанів привернуло те, як саме сидить Кузнецова. Коментатори назвали її позу "вульгарною" та "недоречною".

Відомі актори спровокували суперечки в мережі (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Втім, думки юзерів розділилися. Одні користувачі відверто критикують кадр й акторів, тому пишуть:

"Катрусю, я дуже вас люблю, як актрису, поважаю, як людину, а тут… Щось не зрозуміла. Може поясните?"

"Вульгарно, а люди в захваті... Куди котиться світ"

"Що за поза в дівчини? Це типу в чомусь є гумор? Чи якийсь прихований/неприхований підтекст?"

"Наче на прийомі у гінеколога... Неприємно"

"Це просто жахливе фото, жінки, чому ви себе так не поважаєте?".

Друга ж половина коментаторів оцінила сміливе фото. Такі користувачі лише глузують з тих, хто почав критикувати Цимбалюка, Бакланова та Кузнецову. На думку юзерів, деякі люди просто не розуміють гумору та надто швидко "спалахують" від подібних "провокацій". Також у коментарях з'явилися такі думки:

"Бомбезне фото"

"Клас, мені 68 і не бачу нічого вульгарного, артистичне мистецтво"

"Дуже класне фото. Яскраве, провокативне. З найкращими молодими акторами Україні"

"Сміливо! Мені подобається, чому б і ні. Соромʼязливим бути нудно"

"Жах, скільки хейту! Займіться саморозвитком, а не критикуйте. Катерино, ви чудова".

Самі актори на хейт та суперечки не реагують. Нині вони працюють над новим проектом, а тому, ймовірно, ще не один раз заінтригують мережу.