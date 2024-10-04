Зірки "Спіймати Кайдаша" спровокували суперечки через "непристойне" фото з відомою акторкою

Актори Тарас Цимбалюк та Григорій Бакланов, які зіграли братів у серіалі "Спіймати Кайдаша", здивували фанів та спровокували неабиякі дискусії серед коментаторів. Вони наробили галасу лише одним фото, на якому позували разом з акторкою Катериною Кузнецовою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис, яким зірки поділилася в Instagram.
На "свіжій" світлині актори позують на дивані, а між ними сидить Кузнецова. Ймовірно, фото було зроблено після зйомок, адже всі артисти мають трохи стомлений вигляд.
І увагу фанів привернуло те, як саме сидить Кузнецова. Коментатори назвали її позу "вульгарною" та "недоречною".
Відомі актори спровокували суперечки в мережі (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Втім, думки юзерів розділилися. Одні користувачі відверто критикують кадр й акторів, тому пишуть:
Друга ж половина коментаторів оцінила сміливе фото. Такі користувачі лише глузують з тих, хто почав критикувати Цимбалюка, Бакланова та Кузнецову. На думку юзерів, деякі люди просто не розуміють гумору та надто швидко "спалахують" від подібних "провокацій". Також у коментарях з'явилися такі думки:
Самі актори на хейт та суперечки не реагують. Нині вони працюють над новим проектом, а тому, ймовірно, ще не один раз заінтригують мережу.
До слова. нещодавно Тарас Цимбалюк "засвітив у мережі пікантне фото своєї обраниці.
Окрім цього, раніше ми розповідали, що акторка серіалу "Спіймати Кайдаша" вразила ефектною фотосесією.