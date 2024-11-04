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У зірки серіалу "Затока Доусона" виявили рак: як актор коментує хворобу

Джеймс Ван Дер Бік (фото: instagram.com/vanderjames)
Автор: Любов Блажко

Американський актор Джеймс Ван Дер Бік, який зіграв роль Доусона Лірі у серіалі "Затока Доусона", повідомив про онкологію. Знаменитість зіштовхнувся з таким діагнозом як колоректальний рак.

Що відомо з цього приводу, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості виданню People.

У Джеймса Ван Дер Біка виявили рак

Наразі актор продовжує лікування. Він зізнається, що це нелегке випробування, однак йому неабияк допомагає підтримка близьких і рідних. Як відомо, актор заручився підтримкою дружини та їхніх шістьох дітей.

"У мене колоректальний рак. Я раніше не розголошував цього. Лише вживав заходів, щоб здолати його за підтримки моєї неймовірної родини", - коментував актор свою недугу.

Тим не менше, Ван Дер Бік не хоче жалітися та впадати у відчай через ситуацію, в якій опинився. Навпаки, він не залишає оптимістичних поглядів.

Джеймс каже, що його шанувальникам не варто хвилюватися, адже він почувається добре. Більше того, зірка продовжує активно працювати і зніматися в американських стрічках.

"Але є привід і для радощів – я почуваюся добре", - говорив знаменитість.

 

Що відомо про актора

Нагадаємо, Джеймс Ван Дер Бік також зіграв головну роль у молодіжній драмі "Студентська команда", а ще виграв MTV Movie Awards за найкращу чоловічу роль. У той же період, у 1999 році, його включили до списку 50 найкрасивіших людей у світі за версією журналу People.

Він продовжував зніматися в кіно, і у списку його інших кіноробіт — зйомки у вестерні "Техаські рейнджери", поява у "Дуже страшному кіно" та "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь".

Однак це далеко не всі фільми та проєкти, до яких долучився 47-річний чоловік. Свою першу головну роль Джеймс отримав, коли йому було всього 17, у мюзиклі "Шенандоа". Також тоді ж він дебютував на екрані у фільмі "Ангус".

Акторові 47 років (фото: instagram.com/vanderjames)

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