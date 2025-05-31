Зірки, які шокували мережу омолодженням: Ліндсі Лохан, Кріс Дженнер та інші (фото)

Ліндсі Лохан

Користувачі гадають, до яких операцій вдалася 38-річна акторка. Вона не приховує, що ботокс та лазерні процедури робила, але про наявність хірургічних втручань готова сперечатися.

Особливу увагу привернуло нещодавнє фото зірки без макіяжу. Колись усім відома бунтарка нульових здивувала неймовірно гладенькою шкірою в білій блузі та з мокрим волоссям.

Водночас відомий пластичний хірург в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що акторка таки могла робити операцію.

Як змінилася Ліндсі Лохан (колаж: РБК-Україна)

Кріс Дженнер

Мама клану Кардаш'ян-Дженнер шокувала усіх своєю трансформацією. На нових світлинах вона виглядає ледь не як сестра своїх доньок.

Нова зовнішність 69-річної зірки реаліті-шоу може бути результатом роботи нью-йоркського хірурга Стівена Левіна. У нього роблять процедури найтоповіші знаменитості.

Сама Кріс, до речі, ніколи не приховувала свою прихильність до ботоксу. Вона також багато приділяє уваги доглядовим косметологічним процедурам.

Як змінилася Кріс Дженнер (колаж: РБК-Україна)

Донателла Версаче

Легендарна дизайнерка свого часу переборщила з візитами до пластичного хірурга, що негативно вплинуло на її зовнішність.

Проте, схоже, 70-річна зірка знайшла дуже гарного фахівця.

Потроху вона змінювала свій зовнішній вигляд і минулого року особливо вразила усіх омолодженням.

Як змінилася Донателла Версаче (колаж: РБК-Україна)

Джессіка Сімпсон

Ще одна знаменитість, яка з роками стає лише гарнішою. У 2022 році вона помітно схудла.

Відтоді активно демонструє підтягнуте тіло та прекрасну зовнішність, залишаючи фанів гадати, у чому секрет її неймовірної краси.

Водночас Джессіка викликала обурення у деяких юзерів, коли почала помітно використовувати уколи краси в губи.

Як змінювалася Джессіка Сімпсон (колаж: РБК-Україна)

Крістіна Агілера

За останній рік артистка вразила публіку разючим перевтіленням. Вона схудла приблизно на 18-20 кілограмів, чим наштовхнула на думки про використання славнозвісного препарату "Оземпік".

Щодо обличчя, то тут Агілера нібито зменшила використання традиційних філерів і віддала перевагу засобам, які стимулюють вироблення колагену.

Вона також підкреслювала важливість поєднання здорового харчування та спорту.

Новий образ Крістіни Агілери (колаж: РБК-Україна)