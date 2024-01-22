Зірка "Жіночого кварталу" розповіла про самогубство сестри

Анастасія Коротка розповіла про самогубство сестри

За словами обраниці телеведучого, її близька людина дуже хворіла і вже не хотіла жити, тому наклала на себе руки.

"Було самогубство. Вона своїм вчинком показала стан, у якому я виросла, але якщо я вийшла з цього стану, то вона не змогла. Їй було 29 років. Вона прожила важке життя. Але це був її вибір. Вона дуже хворіла. Коли ти доходиш до того стану, коли не хочеш жити…", - поділилася знаменитість.

Анастасія Коротка (фото: instagram.com/nastyakorotkaya)

Також зірка "Жіночого кварталу" зізналась, що єдине, про що вона шкодувала, це те, що вона не змогла знайти правильних слів на той момент, хоча весь час підтримувала родичку.

"Тоді я не знайшла правильних слів, щоб пояснити їй, що цього робити не треба. Вона періодично казала, що хоче це зробити, але я не дуже вірила. Я не вірила, що це взагалі можливо", - розповіла Анастасія.

"Вона навіть зробила це, коли мені це було зручно… У день, коли я прилітаю. Щоб я не зривалася зі зйомок. Вона все одно б це зробила… У нас у роду є такі люди, які йшли за своїм бажанням. Я нікому не говорила, я не хотіла, щоб жаліли", - додала вона.