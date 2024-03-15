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Зірка "Спіймати Кайдаша" показалася з синцем на оці: що сталося

Хижняк травмувалася на сцені (фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Поліна Іваненко

Актриса Антоніна Хижняк, яка зіграла Мотрю у серіалі "Спіймати Кайдаша", розповіла про неприємний інцидент. Просто під час концерту вона травмувала око, а на ранок вже показалася із закривавленим синцем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Хижняк.

Що сталося з актрисою

Так, ввечері 14 березня Хижняк розповіла, що не змогла сфотографуватися з фанами після концерту. Актриса нині гастролює за кордоном. На концерт прийшли українці, які дуже хотіли поспілкуватися з нею.

Втім, Хижняк була вимушена відмовити фанам. Вона не стала фотографуватися, адже під час виступу травмувала око, тому у неї постійно лилися сльози.

Зірка "Спіймати Кайдаша" травмувалася прямо на сцені (скріншот)

На ранок Хижняк показалася перед камерою з кривавим синцем. Око актриси набрякло. Втім, зірка не засмучена, адже розуміє, що скоро усе мине, а синець можна приховати під макіяжем.

"Вже трошки краще, звичайно, аніж вчора. Але трошки набряк... Нічого, макіяж усе поправить. Єдине, сподіваюся, що набряк до вечора має зійти. Виглядаю, наче я в Одесі бухала усю ніч, мене знайшли під забором і забрали на виставу", - пожартувала актриса.

Хижняк показалася із синцем (скріншоти)

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