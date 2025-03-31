Зірка "Скаженого весілля" пережила сексуальні домагання: "вважала себе винною"

Зі слів зірки, до неї домагався викладач. Чи була вона його ученицею - артистка не уточнила, але зазначила, що це сталося за шкільних часів.

"Це так просто склалася… і я просто на все своє життя запам'ятала оце оніміння, бо тебе ж виховують, що дорослі - це авторитет. От мене так виховували, й раптом, коли цей дорослий, який авторитет, щось робить те, чого не має робити, у мене був просто ступор. І головне, що я нікому про це не розповідала, бо це соромно. І я повністю розумію цих жертв. У тебе абсолютно відчуття, що ти сама винна”, - шокувала Леся. Леся Самаєва (фото: instagram.com/lesia_samaieva)

“Я чітко знаю це відчуття в юності, коли ти не можеш нічого сказати, ти чомусь робиш те, що тобі огидно. Там нічого такого катастрофічного не було, але просто я дуже чітко пам'ятаю, як я, кажу, мені було огидно, але я це робила і більше про це нікому не розповідала, бо я ще потім вважала себе винною", - додала вона.

Самаєва також зазначила, що ця ситуація вплинула на її подальші стосунки з чоловіками.

"Я не могла зустрічатися зі старшими чоловіками, я мала стосунки лише зі своїми однолітками. Я просто відчула таке заціпеніння, що я не зможу бути у стосунках зі старшими чоловіками, тому що я не могла бути собою. Я не робила те, що мені хочеться, а те, що мені говорили", - поділилася зірка “Скаженого весілля”. Леся Самаєва (фото: instagram.com/lesia_samaieva)

Про пережите сексуальне домагання, каже Леся, вона не розповідала навіть батькам.

"Не знаю, але так і не сказала. Про це, мені здається, треба кричати", - зазначила артистка.

Вона також наголосила на важливості підтримки жертв.

"Тому жертви й мовчать, бо комусь соромно, комусь важко, бо як поважна людина може дозволяти таке собі? Кому повірять - дитині, яка тільки починає свій шлях, чи поважній людині?", - сказала акторка.

Що відомо про Лесю Самаєву

Леся Самаєва - акторка театру і кіно, заслужена артистка України. Відома ролями у всіх частинах комедійного фільму "Скажене весілля", за картиною "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке", серіалом "Село на мільйон" та іншими кінопроєктами.

З 1996 року служить у Київському академічному театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра.

Самаєва заміжня за актором Андрієм Семініним, з яким виховує 22-річну доньку Марію. Леся Самаєва з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/lesia_samaieva)

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