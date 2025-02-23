Зірка "Шоу довгоносиків" вперше зізналася, що її домагався п’яний директор театру

Артистка згадала, як у віці 20 років зіштовхнулася з непорядним директором театру. За словами Яценко, на той час вона лише починала свою акторську кар'єру й успішно пройшла кастинг до Івано-Франківського драмтеатру.

Однак після цього п'яний директор прийшов до її номера в готелі з проявами непристойної уваги.

Зрозумівши наміри чоловіка, молода Тамара не вагалася: вона вигнала його зі свого номера та пішла.

"Після закінчення театральної студії при театрі Франка отримала направлення до Івано-Франківського драмтеатру. Пройшла прослуховування, мене прийняли, одразу запропонували роль, поселили в готелі. І десь буквально на третій день до мене в номер увечері прийшов п'яний директор цього театру. І почав, скажімо так, грубо залицятися", - поділилася Яценко. Тамара Яценко (скріншот з відео)

"Ну, я його послала, не знаю, де та сміливість й узялася, бо було мені на той час лише 20 років. І цієї ж ночі - на вокзал. Навіть валізу кинула в номері, так вона там і залишилася. З театру згодом телефонували, бо вже встигли мене оформити, кажу: ні, не працюватиму, вибачте. Цікаво, що нещодавно в мене були гастролі в Івано-Франківську, які проходили в тому театрі", - додала вона.

Подібну ситуацію зірка вистави "За двома зайцями" пережила і в 16 років, коли змушена була покинути театр через домагання з боку керівника.

"Коли мені було років 16, подалася на проби до так званого народного театру при Міністерстві внутрішніх справ. Я навіть досі пам'ятаю прізвище того керівника, який також намагався до мене "позалицятися". Той театр теж залишила", - шокувала артистка.

Що відомо про Тамару Яценко

Тамара Яценко була акторкою Київського національного академічного Молодого театру з 1979 по 2022 рік.

У період з 2003 по 2005 рік вона виконувала обов'язки директора та мистецького керівника Київського коледжу театру та кіно. Тамара Яценко (скріншот з відео)

Широкій українській аудиторії Яценко стала відома завдяки участі в популярних гумористичних шоу, таких як "Шоу довгоносиків", "Мамаду" та "Весела хата".