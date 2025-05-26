Зірка "Шансу" Наталія Валевська зізналася, що чоловік змусив її зробити аборт

Українська співачка і зірка проєкту "Шанс" Наталія Валевська зробила відверте зізнання про важкий етап у своєму житті. У 2003 році, коли їй було 22 роки, вона вирішила перервати вагітність.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Славі Дьоміну в YouTube.

У розмові з Дьоміним вона розповіла, що її чоловік Володимир примусив її зробити аборт.

"У нас усе було дуже просто: я завагітніла, і кажу: "Я хочу цю дитину залишити. Я хочу стати мамою". Але оскільки на той момент Володимир не мав якогось такого фінансового становища, стабільного, як він думав, то він, скажімо так, аб'юзивним методом наполіг або натиснув до такої міри, що я все-таки прийняла рішення, що в таких умовах дитина народитися не може", - зазначила артистка.

"Це не любов. Там, де примушують позбутися дитини, - це не любов", - розповіла співачка.

Також Валевська зізналася, що багато років залишалася в цих стосунках через те, що ідеалізувала чоловіка, у якого, до речі, були діти від першого шлюбу. З ними артистка була в хороших стосунках, але у неї ніколи не було до них материнських почуттів.

"Я була холодною дуже багато років. Я не знала, як любити. Мене тільки нинішній мій коханий навчив любити. І віддавати цю любов. Він розкрив у мені це", - зазначила вона.

2019 року Наталії зробили складну операцію, яка мала допомогти їй мати дітей.

"У мене довгий шлях до материнства. Це один з епізодів цього шляху. Це і обстеження, і усунення патології. Це було жорстко, я такого болю не відчувала ніколи", - зазначила вона.

Водночас співачка, якій цього року виповнюється 44 роки, сподівається ще стати матір'ю.

"Я говорю з душею (майбутньої дитини - ред.), сподіваюся, вона прийде в моє тіло, і я побачу своїми очима дитину", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Валевська стала популярною завдяки програмі "Шанс" у 2005 році. Після перемоги артистка почала займатися творчою діяльністю професійно, записувала альбоми, знімала кліпи та мала безліч концертів. Вона взяла участь у мюзиклі під назвою "Кішки", фестивалі "Слов'янський базар", а також отримала нагороду UBN Award у Лондоні в номінації "Відкриття року".

Близько 20 років вона була одружена з Володимиром Пригладем, проте 2022 року пара розлучилася.

Через рік після розлучення Валевська зустріла нове кохання. Особистість коханого співачка досі не розголошує, проте зазначає, що її бойфренд не є публічною особою.