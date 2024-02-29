Зірка серіалу "Секс у великому місті" засвітила прикраси від українського бренду (відео)

Зірка серіалу "Секс у великому місті" Синтія Ніксон з’явилася на публіці у прикрасах від українського бренду.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис зірки.
Днями відома на весь світ акторка відвідала ранкове шоу телеканалу CBS у популярних та дуже цікавих сережках від українського бренду BEVZA. А згодом поділилася відео у своєму профілі в Instagram.
Також цікавою деталлю є костюм зірки бежевого кольору, у якому вона і з’явилась на шоу.
Скриншоти
Неможливо не сказати, що зараз Синтії Ніксон 57 років і вона змогла досягти багато чого. Попри те, що Ніксон неймовірно успішна акторка, вона ще й лауреатка двох премій "Еммі" та Гільдії кіноакторів США, "Тоні" та "Ґреммі", а також п’ятиразова номінантка на “Золотий глобус”. Найвідоміші проекти зірки, це безсумнівно серіал "Секс у великому місті", а також "Закон та порядок: Спеціальний корпус" та багато інших.
Золоті сережки у формі яйця з колекції осінь 2023/2024, які прикрашені логотипом бренду й стали чудовим доповненням до образу Синтії. На офіційному сайті бренду їхня вартість таких оригінальних сережок становить 7 тисяч 435 гривень.
Варто зазначити, що прикраси від BEVZA обирає велика кількість голлівудських зірок, оскільки вважають його досить цікавим та витонченим.
Раніше ми розповідали, що Ніксон оголосила голодування заради припинення війни в Ізраїлі.
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