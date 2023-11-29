Зірка серіалу "Секс у великому місті" оголосила голодування заради припинення війни в Ізраїлі

Американська акторка Синтія Ніксон оголосила про голодування заради припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.
Про те, на який термін та за яких обставин Синтія оголосила голодування, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Sky News.
Актриса "Сексу в великому місті" Синтія Ніксон є однією з активістів, які оголосили голодування, вимагаючи від президента США Джо Байдена постійне припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС.
57-річна зірка була присутня на мітингу, метою якого є припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС.
Ніксон, яка раніше балотувалася на пост мера Нью-Йорка, сказала, що її двоє дітей є євреями, а їхні бабусі та дідусі пережили Голокост.
"Мій син попросив мене використати будь-який голос, який я маю, щоб підтвердити якомога голосніше, що ніколи знову - означає ніколи знову для всіх. За сім тижнів в Ізраїлі вбито більше мирних жителів на крихітній смужці землі, ніж було вбито за 20 років війни в усьому Афганістані", - розповіла Синтія.
Також Ніксон додала до своєї довгої промови важливу фразу:
"Мені набридло чути від людей, що жертви серед цивільного населення - це звичайне явище у війні й в цих цифрах немає нічого рутинного. Ці смерті руйнують і цьому не можна дозволити тривати", - висловилась акторка.
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Також акторка культового серіалу "Секс у великому місті" оголосила про 5-денне голодування, оскільки більший термін акторка не може собі дозволити проіснувати без їжі через те, що їй потрібно повертатися на знімальний майданчик і мати гарний, здоровий зовнішній вигляд та головне сили для зйомок, які теж є нелегкою роботою.
Голодування акторки було оголошено задля того, щоб збігтися із запланованим завершенням чотириденного перемир'я в конфлікті Ізраїлю та ХАМАС.
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