Зірка серіалу "Секс і місто" вперше відповіла на чутки про роман з "Суперменом"

Крістін Девіс, яка прославилася роллю Шарлотти у серіалі "Секс і місто", нарешті прокоментувала багаторічні чутки про свій роман із колегою Крісом Нотом (містер Біг або Супермен у серіалі).
Чи дійсно вони були разом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посилання нам Instagram Девіс.
Роками навколо особистого життя акторок серіалу "Секс і місто" ширилися різноманітні чутки. Одна з найвідоміших - стосунки Девіс та Нота. І нарешті правда сплила на поверхню.
Коментуючи зауваження прихильника, про те, що вони були разом, 60-річна зірка спростувала цю інформацію.
"Ви ж зустрічалися з ним?" - написав підписник.
"Ні, не зустрічалася!!!" - відповіла Девіс.
"О Боже, я жила у брехні. Дякую, що прояснили! Я навіть гуглила це, і було кілька посилань, які казали, що ви зустрічалися", - додав користувач.
Колеги познайомилися на знімальному майданчику легендарного серіалу. Чутки про їхню близькість почали з'являтися ще на початку 2000-х, коли шоу було на піку популярності.
Самі актори, які час від часу разом позували на камеру, тоді не спростовували та не підтверджували інформацію.
Масла у вогонь підливали журналісти та фани, які дружнє спілкування сприймали за щось більше.
Не секрет, що зараз транслюють спін-офф "І просто так", де героїні оригінального шоу переживають нові особисті виклики. У першому сезоні шоу коханий чоловік Керрі, знаний як "Містер Біг", помирає від серцевого нападу.
Цікаво, що його смерть збіглася зі скандальними звинувачення проти Нота у сексуальному насиллі. Тоді дві жінки під псевдонімами Зої та Лілі заявили про насильство у 2004 та 2015 роках.
Сам актор заперечив свою провину. У серпні 2023 року Нот він назвав своїм єдиним злочином зраду дружині. А інші обвинувачення - "безглуздими" та "непідтвердженими".
У подкасті Девіс "Are You A Charlotte?", де вона обговорює серіал "Секс і місто" з відомими гостями, разом із Сарою Джессікою Паркер і Синтією Ніксон, відреагували на звинувачення щодо актора.
"Ми глибоко засмучені, почувши звинувачення проти Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які наважилися розповісти про свій досвід. Знаємо, як це важко, і захоплюємося їхньою сміливістю", - сказали вони.
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