Зірка серіалу "Секс і місто" вперше відповіла на чутки про роман з "Суперменом"

Роками навколо особистого життя акторок серіалу "Секс і місто" ширилися різноманітні чутки. Одна з найвідоміших - стосунки Девіс та Нота. І нарешті правда сплила на поверхню.

Коментуючи зауваження прихильника, про те, що вони були разом, 60-річна зірка спростувала цю інформацію.

"Ви ж зустрічалися з ним?" - написав підписник.

"Ні, не зустрічалася!!!" - відповіла Девіс.

"О Боже, я жила у брехні. Дякую, що прояснили! Я навіть гуглила це, і було кілька посилань, які казали, що ви зустрічалися", - додав користувач.

Реакція Девіс на чутки про роман з колегою (скриншот)

Що відомо про стосунки Крістін та Кріса

Колеги познайомилися на знімальному майданчику легендарного серіалу. Чутки про їхню близькість почали з'являтися ще на початку 2000-х, коли шоу було на піку популярності.

Самі актори, які час від часу разом позували на камеру, тоді не спростовували та не підтверджували інформацію.

Масла у вогонь підливали журналісти та фани, які дружнє спілкування сприймали за щось більше.

Кріс Нот (фото: Getty Images)​​​​​​​

Що сталося з персонажем Нота у серіалі

Не секрет, що зараз транслюють спін-офф "І просто так", де героїні оригінального шоу переживають нові особисті виклики. У першому сезоні шоу коханий чоловік Керрі, знаний як "Містер Біг", помирає від серцевого нападу.

Цікаво, що його смерть збіглася зі скандальними звинувачення проти Нота у сексуальному насиллі. Тоді дві жінки під псевдонімами Зої та Лілі заявили про насильство у 2004 та 2015 роках.

Сам актор заперечив свою провину. У серпні 2023 року Нот він назвав своїм єдиним злочином зраду дружині. А інші обвинувачення - "безглуздими" та "непідтвердженими".

Кріс Нот в серіалі "І просто так" (скриншот)

Як відреагували акторки

У подкасті Девіс "Are You A Charlotte?", де вона обговорює серіал "Секс і місто" з відомими гостями, разом із Сарою Джессікою Паркер і Синтією Ніксон, відреагували на звинувачення щодо актора.

"Ми глибоко засмучені, почувши звинувачення проти Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які наважилися розповісти про свій досвід. Знаємо, як це важко, і захоплюємося їхньою сміливістю", - сказали вони.