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Зірка серіалу "Секс і місто" розчулила усіх відео з маленькою українкою: "Зворушена їхньою силою!"

Крістін Девіс розчулила усіх відео з маленькою українкою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома американська акторка, зірка серіалу "Секс і місто" Крістін Девіс на весь світ розповіла про війну в Україні. Вона опублікувала відео з маленькою дівчинкою з Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост акторки в Instagram.

Чим зворушила фанатів знаменитість

Відомо, що візит зірки до Молдови відбувся ще в вересні, проте кадрами з українкою, яка змушена була покинути своїх рідних, друзів і школу, опублікувала тільки зараз. Відео зʼявилося в профілі артистки, за яким стежать понад 1,3 млн. підписників

"Для мене велика честь бути тут, у Молдові, проводити час з українськими біженцями та місцевими жителями. Вони об'єдналися в єдине ціле. Проблеми, з якими зіткнулися біженці, змушені залишити свої будинки, неможливо собі уявити. Я була глибоко зворушена їхньою силою", - розповіла Крістін Девіс.

Вона поспілкувалася з 9-річною дівчинкою Машею з Миколаєва, яка розповіла акторці, що мріє повернутися додому та про закінчення війни.

Зокрема, у рідному місті в українки залишилися бабуся з дідусем, улюблений ігровий майданчик та безтурботне дитинство. Дівчинка змушена була покинути рідне місто через напад російських військових.

Реакція мережі

Користувачі у коментарях Крістін Девіс подякували за її чуйне серце та висвітлення проблем українців, які зараз переживають складні часи.

Окрім того, підписники акторки висловили захват стійкістю та хоробрістю українців:

  • Для нас так важливо бачити таку підтримку після майже 2 років повномасштабної війни. Я бажаю, щоб усі наші діти швидше повернулися додому в безпечну та сильну Україну
  • Наші діти заслуговують на краще майбутнє, ніж кривава війна
  • Розривається серце від того, про що говорить Маша і як вона сумує за домом
  • Я хочу, щоб війна закінчилася і щоб усе було добре

Раніше ми повідомляли, що у США раптово помер зірка "Сексу і міста".

Також ми писали, що актриса Міла Куніс зі сльозами розповіла про реакцію доньки на те, що вона наполовину українка.

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