Зірка серіалу "Секс і місто" розчулила усіх відео з маленькою українкою: "Зворушена їхньою силою!"

Чим зворушила фанатів знаменитість

Відомо, що візит зірки до Молдови відбувся ще в вересні, проте кадрами з українкою, яка змушена була покинути своїх рідних, друзів і школу, опублікувала тільки зараз. Відео зʼявилося в профілі артистки, за яким стежать понад 1,3 млн. підписників

"Для мене велика честь бути тут, у Молдові, проводити час з українськими біженцями та місцевими жителями. Вони об'єдналися в єдине ціле. Проблеми, з якими зіткнулися біженці, змушені залишити свої будинки, неможливо собі уявити. Я була глибоко зворушена їхньою силою", - розповіла Крістін Девіс.

Вона поспілкувалася з 9-річною дівчинкою Машею з Миколаєва, яка розповіла акторці, що мріє повернутися додому та про закінчення війни.

Зокрема, у рідному місті в українки залишилися бабуся з дідусем, улюблений ігровий майданчик та безтурботне дитинство. Дівчинка змушена була покинути рідне місто через напад російських військових.

Реакція мережі

Користувачі у коментарях Крістін Девіс подякували за її чуйне серце та висвітлення проблем українців, які зараз переживають складні часи.

Окрім того, підписники акторки висловили захват стійкістю та хоробрістю українців: