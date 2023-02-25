Зірка серіалу "Папаньки" Атанасова випадково дізналася про смерть батька через два роки

Як акторка дізналась про трагедію

Атанасова звинувачує в тому, що не дізналася одразу про смерть батька його дружину, котра переслідувала меркантильні цілі.

Вона зазначила, що з батьком у неї не було близьких стосунків.

"Я не знаю, що було б, якби мені зателефонували і сказали б, що це сталося вчора. Як мінімум, я б поїхала до нього. Але я дізналася про це як факт і не від людей, які жили з ним, а просто з друзями за кавою. Я дізналася, що він помер два роки тому", - сказала акторка.

Ольга Атанасова (скриншот)

Зокрема, акторці хотілось би дізнатися про смерть батька одразу, але його дружина не розповіла їй, адже боялася, що зірка захоче забрати його квартиру. Таке рішення обурило артистку, адже вона не планувала ділити майно.

Атанасова заявила, що хоче зустрітися з жінкою та розпитати її про мотиви некрасивого вчинку.

"У нас, я впевнена, було скільки спільних тем. Ми могли б з ним говорити годинами. І десь я розумію, що цього ніколи не буде. Я не знаю, з якими думками він йшов. Можливо, він думав про мене", - зі сльозами на очах сказала акторка.

Що відомо про актора

Додамо, що до сьогодні також не було відомо про смерть Анатолія Лукʼяненка. Він народився в 1959 році. Також він був членом Національної спілки кінематографістів України.

Анатолій Лукʼяненко (kino-teatr)

За життя Лукʼяненко знявся у багатьох фільмах, серед яких "Твоє мирне небо", "До розслідування приступити", "Потяг поза розкладом", "Пастка", "Дорога до пекла" "Без року тиждень", "Крижані квіти", "Женихи".