Зірка серіалу "Анатомія Грей" зізнався, що бореться з невиліковною хворобою

Він розповів у коментарі ЗМІ, що йому діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС).

"Мені поставили діагноз БАС. Я вдячний за те, що моя любляча сім'я поруч зі мною, поки ми проходимо цю наступну главу життя", - зазначив Дейн.

Актор також розповів, що з нетерпінням чекає повернення до зйомок, попри серйозний діагноз.

"Я почуваюся щасливим, що можу продовжувати працювати, і з нетерпінням чекаю повернення на знімальний майданчик "Ейфорії" наступного тижня. Я люб'язно прошу вас надати моїй родині та мені усамітнення в цей час", - зазначив актор.

Зазначимо, що люди з цим захворюванням часто страждають на прогресуючий параліч м'язів. Пізніше виникають труднощі з ковтанням, розмовою або диханням. У багатьох випадках БАС протягом кількох років призводить до смерті.



Ерік Дейн (фото: instagram.com/realericdane)

Що відомо про Еріка Дейна

Дейн народився в Сан-Франциско 1972 року, в сім'ї домогосподарки та дизайнера.

У 1993 році Дейн переїхав до Лос-Анджелеса, де зіграв невеликі ролі в телесеріалах "Зберегти Белл", "Чудові роки", "Розанна", "Одружені... з дітьми". У 2000 році з'явився в епізоді культового серіалу "Всі жінки - відьми".

У 2005 році Дейн був затверджений на роль доктора Марка Слоана в телесеріалі "Анатомія Грей". Позитивна реакція глядачів дозволила зробити героя Дейна постійним персонажем. Сцену, в якій Слоан виходить мокрий із ванної з одним рушником, було названо "найкращим моментом".

У 2019 році почав зніматися в телесеріалі "Ейфорія", адаптації однойменного ізраїльського серіалу.

Особисте життя

Одружений з акторкою Ребеккою Гейхарт. У них є двоє доньок: Біллі Беатріс (2010 р. н.) і Джорджія Джеральдіна (2011 р. н.).



Кадр із серіалу "Анатомія Грей"