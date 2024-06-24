Зірка "Піратів карибського моря" загинув після нападу акули. Вона відкусила актору ногу і руку

Всесвітньо відомий серфер Тамайо Перрі, який прославився після зйомок у фільмі "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", загинув внаслідок нападу акули на Гаваях. Його тіло без руки та ноги винесло до берега.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stab Magazine.
Тіло 49-річного Перрі знайшли біля пляжу Малаекахана на північному березі острова Оаху місцеві серфери.
Тамайо Перрі (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)
За інформацією видання, він "ловив хвилі під час перерви в роботі рятувальника, коли сталася трагедія".
Лайфґарди доставили чоловіка на берег на водному мотоциклі, але парамедиками лишилося лише констатували смерть Тамайо.
Тамайо Перрі (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)
Перрі народився в 1975 році. Він почав займатися серфінгом у віці 12 років.
Тамайо вигравав престижний турнір Pipeline Masters і вважався одним із найвидатніших серфінгістів, привертаючи увагу своєю усмішкою та холоднокровною врівноваженістю під час приборкання великих хвиль.
Його харизма і навички допомогли Перрі отримати ролі в серіалах "Загублені" і "Поліція Гаваїв", а згодом - у голлівудських фільмах, серед яких "Блакитна хвиля" та “Пірати Карибського моря: На дивних берегах".
Зірку "Піратів Карибського моря" Тамайо Перрі знайшли мертвим від укусів акули (кадр з фільму)
Окрім того, Перрі знімався у рекламі для Nissan Xterra, яка транслювалася під час плей-офф НФЛ і на зимових Олімпійських ігор, а також у ролику для Coca-Cola та більш ніж дюжині популярних серфінг-відео.
У 2016 році разом з дружиною Емілією він склав "Посібник із серфінгу на Оаху".
Тамайо Перрі з дружиною (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)
У анотації Перрі розповів, що він "був близький до втрати життя”, що надихнуло його "максимально проживати кожен день".
Раніше ми повідомляли, що відомо про зйомки нових "Піратів Карибського моря".
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