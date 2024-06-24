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Зірка "Піратів карибського моря" загинув після нападу акули. Вона відкусила актору ногу і руку

Тамайо Перрі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Всесвітньо відомий серфер Тамайо Перрі, який прославився після зйомок у фільмі "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", загинув внаслідок нападу акули на Гаваях. Його тіло без руки та ноги винесло до берега.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stab Magazine.

Тіло 49-річного Перрі знайшли біля пляжу Малаекахана на північному березі острова Оаху місцеві серфери.

Тамайо Перрі (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)

За інформацією видання, він "ловив хвилі під час перерви в роботі рятувальника, коли сталася трагедія". 

Лайфґарди доставили чоловіка на берег на водному мотоциклі, але парамедиками лишилося лише констатували смерть Тамайо.

Тамайо Перрі (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)

Що відомо про Тамайо Перрі

Перрі народився в 1975 році. Він почав займатися серфінгом у віці 12 років.

Тамайо вигравав престижний турнір Pipeline Masters і вважався одним із найвидатніших серфінгістів, привертаючи увагу своєю усмішкою та холоднокровною врівноваженістю під час приборкання великих хвиль.

Його харизма і навички допомогли Перрі отримати ролі в серіалах "Загублені" і "Поліція Гаваїв", а згодом - у голлівудських фільмах, серед яких "Блакитна хвиля" та “Пірати Карибського моря: На дивних берегах".

Зірку "Піратів Карибського моря" Тамайо Перрі знайшли мертвим від укусів акули (кадр з фільму)

Окрім того, Перрі знімався у рекламі для Nissan Xterra, яка транслювалася під час плей-офф НФЛ і на зимових Олімпійських ігор, а також у ролику для Coca-Cola та більш ніж дюжині популярних серфінг-відео.

У 2016 році разом з дружиною Емілією він склав "Посібник із серфінгу на Оаху".

Тамайо Перрі з дружиною (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)

У анотації Перрі розповів, що він "був близький до втрати життя”, що надихнуло його "максимально проживати кожен день".

 

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Пираты Карибского моряАкториЗагинув