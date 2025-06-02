Зірка Нового каналу розповіла про приниження від колег-чоловіків: шокуючі зізнання Каті Олос

Зокрема у відвертій розмові Катя розповіла про булінг від близьких колег, з яким зіткнулася всередині команди, а також пригадала романтичні стосунки на роботі.

“Найбільш неприємний партнер по сцені - це моя команда "Збірна Львова". Чому в гуморі мало жінок? Бо мало хто витримує такий тиск від чоловіків. Мене булили так, що я, здається, навіть плакала", - зізналася вона.

Зараз, за словами Олос, вона вже опрацювала ці емоції з психологом і навчилася відстоювати власні кордони. Проте повертатися в той період не хоче.

"Зрозуміло, що тоді ще не вміла відстоювати свої кордони й дати відсіч. Але все одно точно не хочу повертатись у ті часи. Те, як мене ображали хлопці, напевно, в житті я такого хейту більше не отримувала", - говорить дівчина.

Попри те, що враження про минуле в Каті, м’яко кажучи, не дуже, зараз вона спілкується з колегами по команді.

"Ми якось побачились, і один з них сказав: "Катю, як згадую, як ми тебе ображали, це реально жах". Хоча вайб, коли вони мені казали, що в мене нічого не вийде, і я тепер така: "Ну, що там, хлопці?" - дуже класний. Тоді найперше, що було, це довести, що я зможу", - розповідає Олос.

Однак булінг - не єдине, що телезірка приховувала, і от вирішила розповісти. Дівчина вперше поділилася невідомою ситуацією щодо справ любовних.

"Пам'ятаю, колись мама мені сказала фразу: "Ніколи не можна заводити романи на місці, де ти працюєш". Звісно, що я не послухала. Тому в мене був роман з редактором Рівненської "Ліги сміху", який дуже любив нашу команду", - з усмішкою розповідає ведуча.

Нагадаємо, що Катерина Олос - українська акторка, комікеса та телеведуча. З дитинства мріяла стати актрисою, брала участь у шкільних театральних постановках та КВК.

Попри спротив батьків, які наполягали на здобутті архітектурної освіти, дівчина завершила навчання за цією спеціальністю, але згодом переїхала до Києва, де вступила до Української Кіношколи для реалізації своєї мрії про акторську кар'єру.

У Києві вона приєдналася до команди "Збірна Львова" у телевізійному шоу "Ліга сміху". Ця команда була створена у 2017 році та складалася з учасників, які раніше були капітанами у своїх командах. У 2020 році "Збірна Львова" пройшла відбір для участі в телевізійній версії шоу.

Олос також відома своєю участю у стендап-виступах та ролями в українських серіалах, таких як "Зозулі" та "Батя". З березня 2025 року вона є співведучою квіз-шоу "Місто і село" (разом з Андрієм Черепущаком).