Зірка "МастерШефу" оголилася на камеру та "засвітила" тату, про яке раніше шкодувала (фото)

На фото, які розмістила зірка шоу "МастерШеф", вона позує без одягу. Мартиновська обрала незвичайну локацію - літній душ.

Фотосесія дійсно була відвертою, але не настільки, аби усі охочі могли побачити занадто багато.

Мартиновська вразила відвертими кадрами (фото: instagram.com/olga_martynovska)

"Ні, зазвичай в душ зі своєю подругою чи з фотографом я не ходжу. Та коли твоя подруга і є фотограф, а душ ще той, який ми майже й забули, сільський…А в ньому, крізь виноградну лозу, що жадібно обплела шифер, пробивається полуденне сонце. В такому разі і в такий душ можна вдвох", - розповіла Мартиновська.

А на одному з фото можна помітити тату на спині жінки. Вона розповідала, що колись про нього шкодувала.

Цей малюнок їй "набили" у Парижі, де вона стажувалася. Тоді їй виповнилося 20 років, а нові друзі не знали, що їй дарувати. Тому вони запропонували зробити їй тату, а вона погодилася. Потім Мартиновська шкодувала про таке рішення, хоча згодом полюбила малюнок.

Як реагує мережа

У коментарях почалася "пожежа". Користувачі пишуть Мартиновській компліменти, а також не обійшлося без хейтерів. Юзери зазначають: