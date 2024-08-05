UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка "МастерШеф" прокоментував чутки про свою гомосексуальність

Дмитро Чикало (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасник кулінарного шоу "МастерШеф-13" Дмитро Чикало прокоментував чутки про сексуальну орієнтацію і зізнався, чи є у нього друга половинка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю блогера Аліні Доротюк.

Деталі

Зі слів Дмитра, його часто запитують про гомосексуальність.

"Думаю, що це через мій блог. Тому що вони (фани, - Прим. ред) вважають, що якщо чоловік має жіночу аудиторію, дає пораду про стосунки між чоловіком і жінкою, десь там пожартував над чоловічою поведінкою, він вже автоматично нестандартної орієнтації", - поділився учасник "МастерШеф".

Також Чикало каже, що вигадки людей ґрунтуються ще й на тому, що він живе один.

Дмитро Чикало (фото: instagram.com/chikalo_official.ua)

"Ну ви мені свічку тримали? Чи десь я був помічений в якійсь ЛГБТ-спільноті. Людина замість мене фантазує і додумає собі те, де я навіть і натяку не давав про це", - додав блогер.

Також він відповів, чи перебуває наразі у стосунках.

"Я наскільки по натурі якась людина така, яка привикла жити за чітким планом. Для мене стосунки - це у першу чергу відповідальність. Ти маєш вже забезпечити не лише свій рівень життя, а рівень життя зі своєю половинкою. Тим паче, якщо ще буде і дитина", - зізнався Дмитро.

Поки Чикало сконцентрований на своєму особистому розвитку і пізнаванності, а на особисте життя, говорить він, у нього нема часу.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
МастерШефблоггерЗірки шоу-бізнесу