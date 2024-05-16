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Зірка "МастерШеф" потрапив у ДТП: в нього переломи та струс мозку (фото)

Співак запевняє, що з ним все буде (фото: instagram.com/mitskevychvlad)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер та співак Влад Міцкевич, який також відомий як учасник кулінарного шоу "МастерШеф", потрапив в аварію. Артист отримав численні травми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис та Stories, якими Міцкевич поділився в Instagram.

Зірка "МастерШеф" потрапив у ДТП - деталі

Так, Міцкевич розповів, що він "зробив п'ять обертів", коли потрапив в аварію на мотоциклі. Артист зламав ребра та отримав інші травми. Втім, нині він запевняє, що із ним все буде добре.

Міцкевич потрапив в ДТП (скріншот)

Згодом блогер розмістив допис, у якому детально розповів про свій стан. За словами Міцкевича, він думав про аварію та передбачав, що так станеться.

"Я знав що так буде, був впевнений на 1000%! Єдине, думав, що набагато сильніше, в мене перелом ребер, струс мозку та багато ран, жити буду 100%
Думаю, тиждень та повернусь до нормального життя. Дякую всім за підтримку", - написав артист.

Зірка "МастерШеф" потрапив в аварію (фото: прес-служба артиста)

Мотоцикл евакуювали, а сам блогер отримав медичну допомогу. У коментарях фани побажали Міцкевичу одужання, але без критики не обійшлося. Юзери пишуть:

  • "Було б чим хвастатись"
  • "Поправляйтесь, звичайно, але чого вас в таку годину не було вдома в ліжечку, комендантська година"
  • "Менше літати треба містом"
  • "Є чим похвалитися!? Це реально єдине ваше досягнення?"
  • "Добре, хоч живий лишився".

Міцкевич розповів про свій стан після ДТП (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

Хто такий Влад Міцкевич

Артист, який записує пісні, а також брав участь на шоу "МастерШеф", раніше зізнавався у наркозалежності. За словами Міцкевича, він зумів побороти шкідливу звичку, але йому було важко.

А декілька тижнів тому Міцкевич заявив, що в нього був роман з Олею Поляковою. Він навіть публікував "фотодокази", але потім вибачався та випустив пісню-присвяту співачці.

Нагадаємо, днями ми вже роз.повідали, що зірки показали свої яскраві вбрання в День Вишиванки.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на межі розлучення.

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