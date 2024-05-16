Зірка "МастерШеф" потрапив у ДТП: в нього переломи та струс мозку (фото)

Зірка "МастерШеф" потрапив у ДТП - деталі

Так, Міцкевич розповів, що він "зробив п'ять обертів", коли потрапив в аварію на мотоциклі. Артист зламав ребра та отримав інші травми. Втім, нині він запевняє, що із ним все буде добре.

Міцкевич потрапив в ДТП (скріншот)

Згодом блогер розмістив допис, у якому детально розповів про свій стан. За словами Міцкевича, він думав про аварію та передбачав, що так станеться.

"Я знав що так буде, був впевнений на 1000%! Єдине, думав, що набагато сильніше, в мене перелом ребер, струс мозку та багато ран, жити буду 100%

Думаю, тиждень та повернусь до нормального життя. Дякую всім за підтримку", - написав артист.

Зірка "МастерШеф" потрапив в аварію (фото: прес-служба артиста)

Мотоцикл евакуювали, а сам блогер отримав медичну допомогу. У коментарях фани побажали Міцкевичу одужання, але без критики не обійшлося. Юзери пишуть:

"Було б чим хвастатись"

"Поправляйтесь, звичайно, але чого вас в таку годину не було вдома в ліжечку, комендантська година"

"Менше літати треба містом"

"Є чим похвалитися!? Це реально єдине ваше досягнення?"

"Добре, хоч живий лишився".

Міцкевич розповів про свій стан після ДТП (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

Хто такий Влад Міцкевич

Артист, який записує пісні, а також брав участь на шоу "МастерШеф", раніше зізнавався у наркозалежності. За словами Міцкевича, він зумів побороти шкідливу звичку, але йому було важко.

А декілька тижнів тому Міцкевич заявив, що в нього був роман з Олею Поляковою. Він навіть публікував "фотодокази", але потім вибачався та випустив пісню-присвяту співачці.