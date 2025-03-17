Зірка "МастерШеф" потрапила до психіатричної лікарні і заявила, що її намагалися вбити

Блогерка опублікувала кадри з психіатричної клініки, однак причину, чому вона там опинилася, називати не стала.

Перші кілька днів, зізналася Аннет, її змушували приймати велику дозу ліків, які на неї не працювали.

"Тут ще норм, перші 3 дні це був овоч, якого накачували убійною дозою ліків, які на мене не працювали. Лікарі казали: "Вперше таке зустрічаємо, якщо підвищимо дозу, ми її просто вб’ємо", - шокувала Вовк. Аннет Вовк потрапила у психіатричну лікарню (скріншот)

Зірка "МастерШефу" зазначила, що персонал не вірив, що вона "нормальна". Вони не намагалися допомогти, а навпаки - хотіли вбити її.

"Біль за те, що мені не вірили, що я нормальна. Біль за те, що лікарі намагалися допомогти, а насправді намагалися вбити. Я заходила кожен день сили боротися", - поділилася блогерка. Аннет Вовк потрапила у психіатричну лікарню (скріншот)

22 лютого Аннет випустили з клініки та відправили до іншої психіатричної лікарні. Зі слів Вовк, там до неї зневажливо ставилися і намагалися "закрити" на місяць.

"Я влаштувала там тотальний бум. Казала, що я нормальна і що маю свої права, і те, що я опинилася у психіатричній лікарні - це нонсенс і як таке можливо. Там мене хапали за волосся, тягали, бо я почала бунтувати”, - розповіла фіналістка кулінарного проєкту. Аннет Вовк потрапила у психіатричну лікарню (скріншот)

Лікування блогерці обійшлося в 10 тисяч доларів, і для цього її мати змушена була продати автомобіль. Зараз Аннет вже вдома.

Що відомо про Аннет Вовк

На сайті СТБ зазначається, що блогерці 23 роки. Народилася вона в Берліні, але у чотири роки переїхала до Чорнобаївки. Аннет Вовк (фото: instagram.com/annet.vovk)

Змалку захоплювалася кулінарією, але мама та бабуся не пускали її на кухню, вважаючи, що вона "шкодна дитина", і після її "візитів" там усе виглядало, наче пройшов торнадо. Аннет Вовк (фото: instagram.com/annet.vovk)

25 лютого 2022 року Вовк приїхала до мами в Чорнобаївку на святкування Дня народження і залишалася там під час окупації на два місяці.

Після цього вона жила у Берліні, де працювала в індустрії краси. Торік Аннет стала учасницею 14-го сезону "МастерШеф" і пройшла до фіналу. Аннет Вовк (фото: instagram.com/annet.vovk)

Після проєкту дівчина почала активно вести кулінарний блог.

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