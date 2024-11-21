Зірка "Конотопської відьми" відверто розповіла про домагання Володимира Талашка

Українська телеведуча та актриса Тетяна Малкова, яка зіграла у фільмі "Конотопська відьма", а також серіалах "Моя улюблена Страшко" та "Пес Альф", розповіла про домагання народного артиста України Володимира Талашка.

Про це йдеться у повідомленні РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю Аліні Доротюк .

Неприємний інцидент із Малковою стався, коли вона вступала до Київського національного університету театру, кіно, мистецтва та телебачення ім. Карпенка-Карого.

Тоді дівчину попереджала її мати, що актор має погану славу, але Малкова не повірила їй.

"Я проходжу один іспит і знайомлюся з Талашком. Він мене помічає, а я дивлюся на нього, ну це дідусь. Уявляєш так, "святий дід". Потім я прийшла додому, зізналася мамі, що роблю. Вона така: "А хто у тебе іспити приймає?". Я сказала, що Талашко. Вона була шокована. Пізніше сказала, що він дуже специфічна людина. Типу, давай чесно, ти не дуже талановита, і, мабуть, він тебе візьме не через талант, а за щось інше. Я це проігнорувала", - поділилася актриса.

Тетяна Малкова (фото: instagram.com/tannita_malkova)

На цьому історія не закінчилась. Коли дівчина вибігла після чергового іспиту, де на неї сильно тиснули, і вже відкинула ідею зі вступом до театрального, Талашко несподівано її підтримав та запропонував зробити портфоліо. Для цього їй треба було приїхати до нього додому.

Дівчина не побачила в цьому якихось натяків та приїхала до нього. Він дав їй коричневий светр, а в процесі зйомки просив поступово оголюватись. Потім дівчина вже зрозуміла, до чого хилить Талашко.

"Він сказав, що мені як акторці треба зробити фотографії для портфоліо, що приїдеш до мене і ми все зробимо. Ну я ж, звичайно, все зробимо. Я приїхала до нього додому, а він мені кидає коричневий светр. Він каже: "Одягни, зробимо нейтральне тло", - згадала вона.

"Він дуже чітко зі мною розмовляв, максимально професійно. Я вдягла цей светр, ми сідаємо, починаємо робити фото. А потім він каже, що треба спустити плече, а тепер - вдай, що ти його знімаєш, а тепер - знімай його. І тут усі пазли склалися. Я звыдти ледве ноги забрала", - поділилася Малкова.

Що відомо про секс-скандал із Володимиром Талашком

Влітку 2021 року відомого українського актор, який зіграв у картині "У бій йдуть одні "старики", звинуватили у домаганнях його колишні студентки. За їхніми словами, чоловік пропонував студенткам та абітурієнткам, одній з яких було лише 15 років, зайти до нього додому та там уже починав до них домагатися.

Сам актор та керівництво університету всіляко заперечували це.

Серед актрис, які не побоялися розповісти про це, була Анастасія Вергелес. Вона вступила до університету Карпенка-Карого, де викладав Талашко, у 2009 році. У перший рік були просто якісь жарти та психологічний пресинг з боку Талашка. За словами актриси, викладач постійно хотів роздягнути її та подивитися, який у неї розмір грудей.

Вона навіть ходила до деканату, щоб написати заяву для заміни майстра. Там їм пояснили, що один курс уже писав таку заяву, але іншого майстра студентам так і не дали. Дівчатам також сказали, що Талашко має "дах".

Володимир Талашко (кадр із фільму)

Після закінчення другого курсу Анастасія вирішила вступати заново до університету, але вже на іншу спеціальність - диктор та телеведучий.

Потім гучну заяву зробила інша дівчина - маркетолог Марія Матрос. Вона не була студенткою актора. Талашко був другом її сім'ї, і вона знала його з чотирьох років.

За словами дівчини, актор зґвалтував її, коли їй було 17 років. Талашко запропонував їй перейти на "ти" та пропустити стаканчик. Матрос дала зрозуміти, що не хоче близькості із 62-річним актором, але він продовжував наполягати на своєму. Про цю історію вона ніколи не розповідала нікому.

У листопаді 2021 року Володимир Талашко написав заяву про звільнення з університету імені Карпенка-Карого.

Взимку 2023 року поліція оприлюднила результати розслідування справи, згідно з якими Талашка визнали невинним через відсутність доказів.

Володимир Талашко (facebook.com/vladimir.talashko)