Зірка кіно для дорослих Джозефіна Джексон розсекретила, скільки заробляє щомісяця

Скільки заробляє Джозефіна щомісяця

Зі слів знаменитості, вона заробляє близько 20 тисяч доларів на місяць.

Нині Джексон збирає гроші на допомогу пораненим українським військовим і допомагає центру ендопротезування.

Джозефіна Джексон з військовими (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Також порноакторка зізналася, як батьки поставилися до її специфічної діяльності.

"Ми з ними це не обговорюємо. Я доросла людина. По-перше, я почала зніматися у дорослому віці. По-друге, я в сім'ї єдина дитина. Тому, я не думаю, що це хороша ідея, втрачати єдину дитину заради якихось своїх вподобань", - сказала зірка фільмів для дорослих.

"Єдине, що вони могли зробити, прийняти це або втратити дитину. Звичайно, прийняли. А хто хоче втрачати свою дитину через якісь дурні амбіції?", - додала вона.

Джозефіна Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Зазначимо, що Юлія Сенюк наразі входить до топ-100 на одному з найвідоміших порносайтів світу.

Те, чим займаґться Джозефіна, каже вона, не приносить їй багато задоволення.

"Сам процес мені не подобається, у мене немає інстинктивних бажань як у тварин, коли тобі байдуже, де, як і з ким. Мені потрібна близькість, приватність. Для мене це тільки робота на камеру", - поділилася акторка.