Зірка "Холостяка" збільшила груди: перші фото після операції

Що Погорєлова розповіла про операцію

Дівчина не стала приховувати, що вона захотіла збільшити груди. Деякі блогерки намагаються залишати інформацію про операції у секреті, але Погорєлова вирішила відверто про усе розповісти.

"Ура. Довго думала, довго боялась. Нарешті я наважилась. Так, я їх збільшила", - поділилася емоціями блогерка.

Також вона показала, як виглядала перед операцією. Погорєлова позувала перед дзеркалом та продемонструвала "малюнки" хірурга на тілі. Перед "пластикою" зазвичай роблять на тілі спеціальну "розмітку".

Саша Погорєлова з "Холостяка" збільшила груди (скріншот)

Як Погорєлова виглядає після операції

Згодом дівчина показалася вже після наркозу. Вона розповіла, що усе пройшло швидко. Коли вона прокинулася після анестезії, то навіть не зрозуміла, що усе вже відбулося.

Втім, після операції Погорєлова поскаржилася на свій стан. Усе її тіло почало боліти. Дівчина розповіла, що ніч та день після "пластики" були для неї дуже важкими.

На першому фото після операції блогерка позувала у спеціальній білизні. Нині оцінити результат "пластики" неможливо, адже якийсь час Погорєлова має носити спеціальний корсажний топ. Вже згодом вона побачить оновлені форми.

Погорєлова після операції (скріншот)