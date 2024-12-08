Зірка "Холостяка", яка стала жертвою шахраїв, поскаржилася на погрози

Як Вікторію "кинули" на гроші

Під час шостого випуску "Холостяка Вікторія розповіла Терену, що довго працювала, аби здійснити свою мрію - придбати нове авто. Однак натрапила на шахраїв.

Зірка звернулася до одеської компанії, за діяльністю якої вона давно спостерігала. Дівчина зважилася на співпрацю з цією фірмою після того, як побачила багато позитивних відгуків від клієнтів.

Узгодивши всі деталі з менеджером компанії, вона спершу внесла завдаток. За наступні шість місяців Клочко поступово переказала 15 тисяч доларів, покривши всі необхідні витрати та очікуючи на розмитнення автомобіля. Як розповіла дівчина, вона залишила свої документи сестрі, щоб авто було оформлене на неї, оскільки сама в той час брала участь у шоу.

"І на наступний день після мого дня народження вона в паніці зателефонувала мені й сказала, що їй написав мій менеджер: компанія закривається, а він звільняється і необхідно, щоб я терміново сконтактувала з власником, аби домовитись про авто" ,- поділилася тату-майстриня.

Після цього дівчина вирішила особисто зателефонувати власнику компанії, використавши телефон редактора. У відповідь він повідомив, що компанія припиняє свою діяльність, а її менеджера звільнили через звинувачення у тому, що він нібито переказував кошти клієнтів на власний рахунок.

Також Вікторії повідомили, що для отримання автомобіля вона повинна знову сплатити за доставку. За словами Клочко, авто перебувало у порту, і якщо б вона цього не зробила, транспортний засіб могли б утилізувати.

Зіткнувшись із цією ситуацією, Віка звернулася за допомогою до юриста та поліції. Наразі триває слідство та судовий процес. Вона також зазначила, що судове засідання кілька разів переносилося, а нова дата призначена на 14 січня.

Водночас компанія, за її словами, продовжує працювати, що ще більше додає їй відчуття обману.

Вікторія отримує погрози

Тату-майстриня подякувала своїм прихильникам за підтримку та розуміння її дій, незважаючи на спроби представити її у негативному світлі на телебаченні.

Водночас вона не оминула увагою і критику, яка нерідко супроводжується особистими образами. У відповідь на зауваження щодо її психічного стану, дівчина іронічно зауважила, що ніколи не бачила випадків, коли депресія поєднувалася б із розумовою відсталістю.

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Також Вікторія розповіла, як вирішується ситуація з авто.

"Мені написав власник компанії. Я думала, що він хоче повернути кошти, а тут погрози", - повідомила екс-учасниця "Холостяка".

Клочко також прикріпила скріншот переписки з чоловіком, в якому той називає її дії "травлею та переслідуванням", а також погрожує блокуванням її акаунту через "порушення політики компанії Meta”.

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Втім, дівчину це не лякає, і в разі чого вона створить нову сторінку.

"Але я зроблю новий, бо вже бачу скільки людей потрапили в таку ж саму ситуацію (реально десятки повідомлень і коментарів людей, яких так само кинули на гроші, я в шоці). І я дуже хочу, щоб більше ніхто не потрапив на таке, навіть якщо мені не вдасться повернути”, - зазначила тату-майстриня.

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