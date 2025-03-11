Зірка "Гаррі Поттера" через борги завела акаунт на OnlyFans

Зірка пояснила, що її контент буде включати лише "чуттєві" відео, зосереджені на її волоссі, а не на сексуальних матеріалах.

Кейв зазначила, що її публікації орієнтовані на людей, які мають фетиш на волосся.

"Це фетиш. Фетиш не обов'язково означає сексуальний",- вважає актриса. Джессі Кейв (фото: instagram.com/jessiecave)

Актриса підкреслила, що її головною метою є ремонт свого будинку, а також "вибратися з боргів".

Але найбільше вона хоче "присвятити час тому, у що ніколи раніше не вкладалася: любові до себе". Джессі Кейв (фото: instagram.com/jessiecave)

Кейв також прагне довести тим, хто її "недооцінював" у минулому, що вона "не така вже й мила".

"Може, роки появ на збіговиськах шанувальників "Гаррі Поттера" були підготовкою до цього моменту. Відчуваю, ніби роблю щось заборонене, злегка божевільне. Мені це подобається. Шаблон милої маленької актриси вже тріщить по швах", - сказала Джессі.

Нагадаємо, знаменитість вперше з'явилася в ролі Лаванди Браун у фільмі "Гаррі Поттер і напівкровний принц" (2009) та повернулася до цього образу у двох частинах "Дарів смерті".

Крім того, вона брала участь у зйомках фільму "Великі надії" (2012) і з'являлася в серіалі "Чорне дзеркало".

До слова, останнім часом OnlyFans став неймовірно популярним серед акторів і знаменитостей.

Наприклад, співачка Лілі Аллен торік зізналася, що заробила більше на фотографіях своїх ніг, ніж на своїй музичній кар'єрі.

Зірка "Клану Сопрано" Дреа де Маттео приєдналася до OnlyFans, щоб розв'язати фінансові проблеми, і вже через 5 хвилин після створення акаунта погасила свою іпотеку. На момент реєстрації її банківський рахунок налічував лише 10 доларів.

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