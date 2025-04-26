Зірка з фільму "Мамонт" померла у 24 роки: подруга відкрила правду про її залежність

Акторка Софі Найвейд, яка в дитинстві стала відомою завдяки участі у фільмах "Мамонт" та "Ной", померла 14 квітня за дивних обставин. Дівчині було всього 24 роки. Тривалий час вона боролася з залежністю.
Нові деталі справи розкрила давня подруга та колишня дівчина акторки. Яким було життя Софі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TMZ.
Софі завжди прагнула допомагати іншим людям, які боролися з наркотичною залежністю. Сама ж вона подолати власну хворобу не змогла, про що розповіла її колишня та давня знайома Еден Герліхі.
Дівчата познайомилися в Юті в клініці, яка допомагає дітям із тривожністю, депресією, булінгом та іншими проблемами. Тоді Еден була вражена добротою та привітністю юної зірки.
Вона розповіла, що вони разом вживали наркотики. В останні роки спостерігали, як багато їхніх друзів не змогли впоратися з хворобою. Втім, вона ніколи не думала, що серед таких опиниться Софі.
"Вона мала надію. Ми розуміли, наскільки це серйозно. Вона була останньою людиною, смерті якої я очікувала через цю хворобу, адже вона була такою сильною", - поділилася дівчина.
На момент смерті Найвейд була вагітна, на що Герліхі відреагувала емоційно. За її словами, акторка мріяла стати мамою.
"Вона обожнювала мою доньку. Вона була неймовірною поряд із нею. Вона так і не отримала справжнього шансу налагодити своє життя і здобути те, про що мріяла", - сказала вона.
"Я не знаю, чи вона залишила б дитину, а також чи була готова мати її. Проте знаю, що стати мамою було її метою в певний час. Принаймні вона матиме когось поруч у раю", - розплакавшись додала подруга.
Про смерть дівчини повідомили рідні. Вони заявили, що вона самостійно боролася з певною проблемою зі здоров’ям, проте з якою не уточнили. Згодом поліція штату Вермонт повідомила, що акторку у віці 24 років знайшли на березі річки неподалік тимчасового будиночка, який слугував притулком. Вона померла на місці.
Поруч з тілом перебував чоловік, проте він не є підозрюваним у розслідувані. Мама зірки також підтвердила, що знала про залежність дочки. Проте судмедексперти ще не озвучили офіційну причину, тож точно наразі не відомо, чи було у Найвейд передозування. Актриса була відома правоохоронцям через вживання наркотиків, але версія вбивства також розглядається.
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