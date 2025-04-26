Зірка з фільму "Мамонт" померла у 24 роки: подруга відкрила правду про її залежність

Акторка Софі Найвейд, яка в дитинстві стала відомою завдяки участі у фільмах "Мамонт" та "Ной", померла 14 квітня за дивних обставин. Дівчині було всього 24 роки. Тривалий час вона боролася з залежністю.

Нові деталі справи розкрила давня подруга та колишня дівчина акторки. Яким було життя Софі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TMZ .

Софі завжди прагнула допомагати іншим людям, які боролися з наркотичною залежністю. Сама ж вона подолати власну хворобу не змогла, про що розповіла її колишня та давня знайома Еден Герліхі.

Дівчата познайомилися в Юті в клініці, яка допомагає дітям із тривожністю, депресією, булінгом та іншими проблемами. Тоді Еден була вражена добротою та привітністю юної зірки.

Вона розповіла, що вони разом вживали наркотики. В останні роки спостерігали, як багато їхніх друзів не змогли впоратися з хворобою. Втім, вона ніколи не думала, що серед таких опиниться Софі.

"Вона мала надію. Ми розуміли, наскільки це серйозно. Вона була останньою людиною, смерті якої я очікувала через цю хворобу, адже вона була такою сильною", - поділилася дівчина.

Софі боролася з наркотичною залежністю (threads.com/@shellythegibson)

На момент смерті Найвейд була вагітна, на що Герліхі відреагувала емоційно. За її словами, акторка мріяла стати мамою.

"Вона обожнювала мою доньку. Вона була неймовірною поряд із нею. Вона так і не отримала справжнього шансу налагодити своє життя і здобути те, про що мріяла", - сказала вона.

"Я не знаю, чи вона залишила б дитину, а також чи була готова мати її. Проте знаю, що стати мамою було її метою в певний час. Принаймні вона матиме когось поруч у раю", - розплакавшись додала подруга.

Що відомо про смерть Софі Найвейд

Про смерть дівчини повідомили рідні. Вони заявили, що вона самостійно боролася з певною проблемою зі здоров’ям, проте з якою не уточнили. Згодом поліція штату Вермонт повідомила, що акторку у віці 24 років знайшли на березі річки неподалік тимчасового будиночка, який слугував притулком. Вона померла на місці.

Поруч з тілом перебував чоловік, проте він не є підозрюваним у розслідувані. Мама зірки також підтвердила, що знала про залежність дочки. Проте судмедексперти ще не озвучили офіційну причину, тож точно наразі не відомо, чи було у Найвейд передозування. Актриса була відома правоохоронцям через вживання наркотиків, але версія вбивства також розглядається.