Зірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого брата

Деталі трагедії

Повідомляється, що Хефнера було вбито в Лінкольні, штат Небраска, у неділю, в результаті, зі слів його родини, "безглуздого акту насильства з використанням зброї".

Джей прибув до міста з Канади, щоб відсвяткувати день народження коханої людини.

Інцидент за участю Хопкінса стався близько у суботу вночі. Під час вечірки між двома чоловіками відбулася бійка, після чого викликали офіцерів.

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)

Прибувши на місце, вони виявили двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, яких доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Пізніше у відділі поліції підтвердили, що 24-річний чоловік помер від отриманих травм.

Як повідомляє 1011 Now, Хопкінса ідентифікували як жертву стрілянини.

Другий чоловік, якому близько сорока, перебуває у стабільному стані, його життю не загрожує.

У зірки фільмів для дорослих залишилася 10-місячна донька, дівчина Мадлен і смертельно хвора матір, про яку він піклувався.

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)