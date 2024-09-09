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Зірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого брата

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)
Автор: Іванна Пашкевич

24-річний актор фільмів для дорослих, справжнє ім'я якого Сейвон Гопкінс, загинув під час стрілянини, захищаючи свого двоюрідного брата.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Деталі трагедії

Повідомляється, що Хефнера було вбито в Лінкольні, штат Небраска, у неділю, в результаті, зі слів його родини, "безглуздого акту насильства з використанням зброї".

Джей прибув до міста з Канади, щоб відсвяткувати день народження коханої людини.

Інцидент за участю Хопкінса стався близько у суботу вночі. Під час вечірки між двома чоловіками відбулася бійка, після чого викликали офіцерів.

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)

Прибувши на місце, вони виявили двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, яких доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Пізніше у відділі поліції підтвердили, що 24-річний чоловік помер від отриманих травм.

Як повідомляє 1011 Now, Хопкінса ідентифікували як жертву стрілянини.

Другий чоловік, якому близько сорока, перебуває у стабільному стані, його життю не загрожує.

У зірки фільмів для дорослих залишилася 10-місячна донька, дівчина Мадлен і смертельно хвора матір, про яку він піклувався.

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)

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