ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого брата

Понеділок 09 вересня 2024 11:48
UA EN RU
Зірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого брата Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)
Автор: Іванна Пашкевич

24-річний актор фільмів для дорослих, справжнє ім'я якого Сейвон Гопкінс, загинув під час стрілянини, захищаючи свого двоюрідного брата.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Деталі трагедії

Повідомляється, що Хефнера було вбито в Лінкольні, штат Небраска, у неділю, в результаті, зі слів його родини, "безглуздого акту насильства з використанням зброї".

Джей прибув до міста з Канади, щоб відсвяткувати день народження коханої людини.

Інцидент за участю Хопкінса стався близько у суботу вночі. Під час вечірки між двома чоловіками відбулася бійка, після чого викликали офіцерів.

Зірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого братаЗірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого братаЗірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого брата

Зірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого брата

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)

Прибувши на місце, вони виявили двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, яких доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Пізніше у відділі поліції підтвердили, що 24-річний чоловік помер від отриманих травм.

Як повідомляє 1011 Now, Хопкінса ідентифікували як жертву стрілянини.

Другий чоловік, якому близько сорока, перебуває у стабільному стані, його життю не загрожує.

У зірки фільмів для дорослих залишилася 10-місячна донька, дівчина Мадлен і смертельно хвора матір, про яку він піклувався.

Зірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого брата

Зірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого брата

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)

Раніше ми розповідали, що помер Олександр Масляков.

Також писали, що на війні загинув актор і вокаліст Олександр Сердюк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Актори Зірки
NEWS
Росіяни атакували енергетичні об'єкти в семи областях України
Росіяни атакували енергетичні об'єкти в семи областях України