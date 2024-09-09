Зірка фільмів для дорослих загинув, намагаючись захистити свого брата
24-річний актор фільмів для дорослих, справжнє ім'я якого Сейвон Гопкінс, загинув під час стрілянини, захищаючи свого двоюрідного брата.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.
Деталі трагедії
Повідомляється, що Хефнера було вбито в Лінкольні, штат Небраска, у неділю, в результаті, зі слів його родини, "безглуздого акту насильства з використанням зброї".
Джей прибув до міста з Канади, щоб відсвяткувати день народження коханої людини.
Інцидент за участю Хопкінса стався близько у суботу вночі. Під час вечірки між двома чоловіками відбулася бійка, після чого викликали офіцерів.
Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)
Прибувши на місце, вони виявили двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, яких доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Пізніше у відділі поліції підтвердили, що 24-річний чоловік помер від отриманих травм.
Як повідомляє 1011 Now, Хопкінса ідентифікували як жертву стрілянини.
Другий чоловік, якому близько сорока, перебуває у стабільному стані, його життю не загрожує.
У зірки фільмів для дорослих залишилася 10-місячна донька, дівчина Мадлен і смертельно хвора матір, про яку він піклувався.
Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)
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