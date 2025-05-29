"Повернулися в Росію після всього побаченого": зірка "Дизель Шоу" розніс Писаренка та Нікішина

Співзасновник і актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко різко прокоментував повернення Сергія Писаренка та Євгена Нікішина в Росію після початку повномасштабної війни в Україні. Він зазначив, що ці артисти ніколи не були частиною основного складу колективу.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Хочу одразу наголосити, що Писаренко і Нікішин ніколи не були у складі "Дизель Шоу". Вони були запрошеними акторами, з якими ми виступали разом", - підкреслив Гашенко.

За його словами, востаннє вони спілкувалися ще до початку повномасштабної війни.

"Востаннє ми спілкувалися 23 лютого 2022 року. Це був крайній концерт "Дизель Шоу" перед початком повномасштабного вторгнення. І власне велике вторгнення вони застали в Київській області", - додав артист.

Він зазначив, що не може пояснити, чому Писаренко і Нікішин вирішили повернутися в Росію, побачивши все, що відбувалося в Україні.

"Що стало причиною їхнього рішення про повернення в Росію після всього побаченого, я сказати не можу. Але вони зробили свій вибір на користь зла", - заявив Гашенко.

Наостанок актор заявив, що його ставлення до громадян країни-агресора однозначне.

"Ставлення у мене до всіх росіян негативне. Вони всі винні в тому, що почалася війна", - резюмував артист.

Нагадаємо, Писаренко і Нікішин народилися в російському місті Магнітогорську (Челябінська область). Їхні імена стали відомі завдяки участі в гумористичній грі КВК. Потім вони виступали в Україні разом із "Дизель Шоу". Після 24 лютого 2022 року повернулися до РФ.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин (фото: facebook.com/dizelshow)

Хто такий Євген Гашенко

Гашенко - комік, актор і співзасновник "Дизель Шоу".

Народився 1981 року в Миколаєві. Творчу кар'єру починав у рідному місті - 2000 року разом із Єгором Крутоголовим і Михайлом Шинкаренком створюють команду КВК "Дизель". А 2015 року - гумористичний проєкт "Дизель Шоу".

Гашенко також зіграв десятки ролей у шоу "На Трьох", відкрив ресторан азіатської кухні та допомагає українським військовим як волонтер.

Євген Гашенко (фото: пресслужба)