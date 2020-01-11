Из зимы прыгнем в весну: синоптики шокировали прогнозом погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных принесет неожиданный сюрприз

Погода в Украине в субботу, 11 января и в воскресенье, 12 января, ожидается очень переменчивая. В субботу страну будет засыпать мокрым снегом, а в воскресенье потеплеет и выглянет солнце.

В субботу, 11 января, сильные снегопады и дожди ожидаются по всем восточным областям и в Закарпатье. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днем потеплеет до +2 +4 градусов. Ветер с порывами до 12 м/с.

На юге дождь пройдет только в Николаеве и Крыму, в остальных областях – сухо. Ночью 0 +2 градуса, днем прогреется до +4 +8 градусов.

Северные области накроет дождями и мокрым снегом, ночью 0 +2, днем от +3 до +5 градусов. Ветер до 12 м/с.

На западе пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночью от -1 до +2 градусов, днем ожидается от +2 до +6 градусов.

В центральной части страны будет идти дождь, возможен снег с дождем. Ночью 0 +2 градуса, днем +3 +5 градусов.

В Киеве 11 января будет идти дождь, ветер с порывами до 12 м/с. Ночью 0 +2 градуса, днем ожидается +3 +5 градусов.

Карта погоды на 11 января

В воскресенье, 12 января, в большинстве областей Украины ожидается солнечная и ясная погода, местами возможна небольшая облачность. На востоке страны температура воздуха будет низкой, от -1 до +1 градуса. На юге ночью 0 +2 градуса, днем потеплеет до +3 +5 градусов.

В северных областях температура воздуха будет колебаться в пределах 0 +2 градуса, на западе ночью 0 +2 градуса, днем +2 +5 градусов.

В Киеве 12 января будет солнечно и сухо. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0 +2 градуса.

Карта погоды на 12 января

С понедельника в Украине установится ясная и солнечная погода. Ночная температура будет колебаться в пределах 0 -2 градуса, днем в большинстве регионов ожидается от +3 до +5 градусов, местами до +6 +7 градусов.