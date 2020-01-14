Зимой традиционно обостряется: украинцам рассказали про воспалительное заболевание кожи

В Минздраве дали советы по профилактике атопического дерматита
В Минздраве Украины рассказали про атопический дерматит и дали ряд полезных рекомендаций по выявлению симптомов и профилактике воспалительного заболевания кожи. Медики отметили, что в зимнее время болезнь традиционно обостряется.
Причины такого вида дерматита имеют комплексную природу и до конца не выяснены, сообщили в ведомстве на странице в Facebook.
Помимо генетической предрасположенности, спровоцировать возникновение заболевания могут многие факторы внешней среды, в частности: чувствительность к пыльцевым, бытовым, пищевым и другим аллергенам.
"Эти обременительные факторы приводят к новым вспышкам зуда и раздражения чувствительной кожи", - говорится в публикации.
Снизить проявления заболевания поможет ежедневный уход за кожей, рассказали в Минздраве.
Для профилактики заболевания атопическим дерматитом хорошо подходят водные процедуры и увлажнение кожи с помощью кремов-эмолентов.
Говоря о водных процедурах, медики обращают внимание на выбор вместо мыла специальных косметических средств, которые предупреждают пересыхание кожи. Купание и душ поддерживает кожу чистой, смывает корочки и чешуйки, а это предупреждает инфицирование.
Что до пользования кремами-эмолентами, то они восстанавливают барьерные функции кожи. Наносить на кожу эмолиенты надо минимум два раза в день.
"Но иногда профилактических средств недостаточно. Тогда врач вам назначит индивидуальную схему лечения, которая может включать гормональные кремы, антигистаминные препараты и тому подобное", - добавили в Минздраве.