Зима без снега в Украине: эколог дал устрашающий прогноз на будущее

Зима в Украине в сезоне 2019-2020 выдалась без снега. Многих людей волнует вопрос, как это отразится на дальнейших погодных условиях, и какие последствия это может дать для живых существ. Отсутствие снега зимой может спровоцировать катастрофические последствия для урожая. Об этом сообщил глава Национальной Экологической Рады Украины Александр Чистяков.

Дело в том, что таяние осадков весной провоцировало размножение комаров и насекомых, которые служат пищей для птиц и водных обитателей. Если этого не происходит - животные остаются без корма и начинаются проблемы с их жизнедеятельностью.

Также отстутствие снега негативно скажется на урожае. Влага после таяния снега способствовала орошению земли и служила для озимых посевов защитой от ветров и переохлаждения. Не стоит расчитывать на плодородную почву, если в холодный сезон не было снежных осадков.

По словам Чистякова, теплая зима не приносит пользы ни одному из видов. Прогнозы синоптиков - неутешны. Они считают, что настоящая зима в Украину в этом году не придет и суровых морозов ждать не стоит. В феврале в нашей стране ожидается еще большее потепление, а дожди будут идти чуть ли не каждый день. Есть надежда, что зима вступит в свои права только в марте, но на это не стоит сильно надеяться, Украина может остаться в 2020 году совсем без зимы.