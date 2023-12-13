Комаровський назвав три головні вітаміни, які потрібні людям похилого віку взимку

В Україні у розпалі зима, а з нею і ожеледиця на дорогах. Літні люди дуже вразливі і часто травмуються на льоду.
Як застерегти переломи кінцівок, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео в Instagram доктора Комаровського.
Комаровський повідомив, що дуже важливим моментом для профілактики переломів є харчування. Є три найважливіші харчові дефіцити, які провокують травми. До них відноситься дефіцит білка, дефіцит кальцію та вітаміну D.
"Кальцію потрібно 1200 мг щодня, вітаміну D потрібно 800 одиниць на добу. Робіть, будь ласка, правильні висновки", - сказав Комаровський.
Для всіх переломів характерні:
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